Imprimante 3D deux couleurs : la Alfawise U20 Mix en promo à 380 €

Les imprimantes 3D sont de plus en plus perfectionnées. Entre les appareils de plus en plus précis, les fonctionnalités qui se multiplient ou les imprimantes à résine, la nouvelle mode ce sont les appareils qui permettent de mixer des filaments de deux couleurs différentes comme cette Alfawise U20 Mix…

Il y a quelques jours nous vous présentions une belle promotion sur la très performante Sidewinder X-1 : une imprimante 3D haut de gamme avec énormément d’options. C’est décidément la semaine pour les appareils de ce type puisque la Alfawise U20 Mix est aussi en promotion. Cette belle machine propose une fonctionnalité inédite : la possibilité d’utiliser deux coloris différents pour vos impressions. Terminé la monochromie !

Non seulement cette imprimante 3D est compatible avec un bon nombre de types de filament (ABS,Nylon,PLA et le très flexible TPU), son volume d’impression est aussi très confortable (30 x 30 x 40 cm) et elle embarque les fonctionnalités les plus demandées : lit chauffant, détection de filament, reprise d’impression, auto-leveling, écran tactile, etc. On peut même lui adjoindre une caméra (vendue séparément) pour contrôler les impressions à distance. Il est aussi possible de prévisualiser les impressions avant de lancer la machine et de recevoir des notifications sur son smartphone pour les étapes de sa création. C’est aussi une imprimante 3D précise et silencieuse.

Le juste prix…

Affichée à 403 € ici, vous aurez une réduction en utilisant le code GBALFAU20M-D après avoir cliqué sur Buy Now – Acheter Maintenant (25,44 € d’économisé). Il faudra ensuite supprimer les frais de garantie d‘expédition de 12,80 € (vous êtes déjà protégé en payant par carte bancaire). Et avec les frais de port de 2,98 €, votre imprimante 3D vous revient à 380,74 €. Une belle opération pour une machine qui coûtait presque 600 € l’année dernière.

Les + de la Alfawise U20 Mix :