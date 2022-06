Hotwav W10 : le smartphone robuste avec une batterie de 15000 mAh

La société Hotwav propose des smartphones blindés à son catalogue, la fameuse catégorie « rugged » qui propose un revêtement antidérapant, un écran Gorilla Glass et surtout des propriétés antichocs avec une certification IP68 (étanchéité à la poussière et à l’eau). Et ce n’est pas tout puisque l’appareil est aussi certifié IP69K et MIL-STD-810H. La première signifie que le smartphone résiste à un nettoyage à la vapeur haute pression et la seconde est une certification militaire de conditions extrêmes.

Un appareil blindé qui en a sous le capot !

Ces appareils très pratiques sur les chantiers, en randonnée ou pour les sportifs sont de moins en moins des smartphones « secondaires » puisque ces derniers proposent de plus en plus de fonctionnalités intéressantes. Ce Hotwav W10 propose suffisamment d’options pour prétendre à une place de smartphone n°1 dans votre poche. Il s’agit d’un mobile sous Android 12 avec un processeur MediaTek MT6731 épaulé par 4 Go de RAM et comportant 32 Go de stockage (extensible via carte micro SD). Côté écran, on a affaire à une dalle HD+ de 6,53 pouces (16,6 cm de diagonale). La partie photo n’est pas en reste avec un module principal de 13 mégapixels et un capteur frontal de 5 MP. Vous pouvez bien sûr prendre des clichés et des vidéos sous l’eau. Comme il s’agit d’un smartphone de baroudeur, il dispose d’une puce GPS, mais aussi Glonass (russe), Galileo (UE) et Beidu (chinois). Il est aussi compatible WiFi dual band et Bluetooth 5. Pratique un lecteur d’empreinte digitale physique est situé au dos pour éviter les erreurs de reconnaissance lorsque vous avez les mains mouillées.

Une batterie qui fait 3 fois la taille standard !

En parlant de charge justement, nous aurions presque oublié de parler de sa fonctionnalité la plus impressionnante : sa batterie de 15000 mAh. Non, il ne s’agit pas d’une faute de frappe : quinze mille milliampères par heure ! Quand on sait que les batteries les plus grosses chez les constructeurs ayant pignon sur rue dépassent rarement les 6000 mAh, on vous laisse imaginer l’endurance de fou. Comptez 8 jours sans avoir à le brancher, 40 heures en communication et 50 jours en stand-by.

Disponible en gris/orange, l’appareil est vendu chez AliExpress à 229,90 € seul ou avec une paire d’écouteurs sans fil à 265,55 €. Les frais de port sont gratuits.

Les + du Hotwav W10 :