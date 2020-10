Honor Watch GS Pro : -50 € sur la star des montres connectées

Cette montre Honor Watch GS Pro est un petit bijou. Non seulement elle est jolie, mais elle embarque un condensé de technologie pour les sportifs, mais aussi pour les personnes qui veulent surveiller leur activité. Elle a tout pour plaire avec un écran OLED très lisible, un boîtier étanche et une autonomie très confortable…

Cette montre connectée Honor Watch GS Pro propose un grand écran de 3,5 cm (cadran de 4 cm de diagonale) et un corps en métal très solide. L’appareil se connecte à votre smartphone via connexion Bluetooth : vous pouvez donc afficher vos SMS, notifications, changer de playlist, etc. Il s’agit avant tout d’un appareil pour sportifs : elle compte le nombre de pas que vous faites dans la journée, enregistre votre rythme cardiaque, vos cycles de sommeil, calcule votre SpO2 (saturation en oxygène), le nombre de calories brûlées dans l’effort, la distance parcourue et analyse les performances dans une douzaine d’activités : course, marche, cyclisme, natation, ski, elliptique, etc.

Pour le sport, pas besoin d’emmener votre smartphone avec vous puisque l’appareil propose un GPS intégré. Une fois rechargée, comptez 25 jours d’autonomie en coupant la fonction de géolocalisation (comptez 100 heures avec cette fonction activée).

Affichée à 249 €, vous avez une chance de l’obtenir à 199 € pendant encore quelques heures… La livraison est gratuite !

Pourquoi conseillons-nous cette montre ?

La meilleure montre connectée

Pas que pour les sportifs

Une autonomie très confortable, même avec le GPS

À voir également : la Honor Watch ES

Notons qu’un modèle légèrement moins cher baptisé Honor Watch ES vient aussi de sortir pour 99 € (-10 € si vous vous dépêchez). Elle aussi disponible chez Amazon, elle propose un look plus féminin tout en restant étanche. C’est une version GS, mais sans la fonctionnalité GPS. Pour suivre vos itinéraires sur une carte, il faudra donc prendre votre smartphone avec vous. C’est un inconvénient, mais elle est aussi plus légère (21g contre 45g pour la GS).