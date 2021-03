Guide d’achat : 3 excellents téléphones Android à moins de 200 €

Le marché des appareils haut de gamme est une sorte de locomotive : les wagons s’accrochent derrière, mais ils sont bien plus nombreux…et bien moins chers. La lutte est acharnée dans cette catégorie des appareils à moins de 200 € et ces derniers proposent de plus en plus de fonctionnalités intéressantes. Pour vous équiper à moindres frais ou faire un cadeau, voici donc 3 appareils à moins de 200 € qui valent clairement le détour.

► Xiaomi Redmi Note 8 Pro : le plus costaud (195 €)

Ne vous fiez pas à sa puce Mediatek Helio G90T, ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro est toujours un très bon appareil plus d’un an après sa sortie. Avec ses 6 Go de RAM et sa puce graphique Mali-G76 MP4, il est clairement au-dessus des autres au niveau des performances. Il est aussi complet en photo avec un très bon objectif 64 mégapixels (4K), un ultra grand-angle de 8 MP et deux autres modules dédiés aux portraits et aux clichés en mode macro.

Xiaomi oblige, la batterie de 4500 mAh qui lui confère une autonomie très généreuse : comptez plus de 2 jours en utilisation mixte. L’écran FHD+ de 6,3 pouces (16 cm), sans être son point fort, est très confortable et traité antichoc. Il est disponible dans sa magnifique couleur rouge/orange et dans une version avec 128 Go de stockage (extensible à 256 Go). Il est aussi livré de France en moins de 10 jours.

Les + du Redmi Note 8 Pro :

Un appareil très bon en photo

Livraison très rapide

De très bonnes performances

► Le POCO M3 : le moins cher (109 €)

Alors qu’on le trouve à 140 € sur le site officiel de Xiaomi, ce POCO M3 est affiché à seulement 109 € chez notre partenaire. Il s’agit d’un appareil très intéressant puisqu’en plus de proposer un look assez sympa et un dos en similicuir, ce POCO M3 propose des fonctionnalités atypiques pour un appareil de cette gamme : émetteur infrarouge, capteur d’empreinte digitale sur la tranche, tuner FM et double SIM. L’écran de 6,53 pouces (16,6 cm) joue dans la division de dessus tandis qu’on a affaire à un Android 10 avec la très récente surcouche MIUI 12 de Xiaomi.

Côté performance, on pourrait s’attendre à un appareil faiblard lorsqu’on regarde le prix, mais il n’en est rien : le Snapdragon 662 avec ses 4 Go de RAM fait clairement le job. La photo fait l’impasse sur le superflu pour offrir directement un objectif principal de 48 MP polyvalent, un capteur pour les portraits et un dernier module macro. Enfin, la batterie de 6000 mAh le met dans la catégorie des marathoniens du genre.

Les + du POCO M3 :

Un look atypique

À 109 € c’est une affaire en or

Beaucoup de fonctionnalités sympas

► Le Realme 7i : le plus bel écran (169 €)

Dans cette catégorie des smartphones à moins de 200 €, il est impossible de trouver un écran haut de gamme. Impossible ? Pas vraiment. Le Realme 7i propose une dalle 1600 x 720 pixels avec un rafraîchissement de 90 Hz assez péchu. Côté performances, la puce MediaTek Helio G85 avec son composant graphique Mali-G52 MC2 et épaulée par 4 Go de RAM assure l’essentiel. L’autonomie est excellente avec un accu de 6000 mAh qui tient très bien la route. Bien sûr à ce prix, pas de charge rapide. Enfin la partie photo s’en sort très bien…sauf pour les photos de nuit. On compte un objectif principal de 48 mégapixels qui assure, un ultra grand-angle convaincant de 8MP et un objectif macro qui a le mérite d’exister.

Les + du Realme 7i :