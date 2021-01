Grosse promo Galaxy 20 FE 5G, OnePlus 8T & iPhone 12 : les soldes commencent chez Rakuten

► Samsung Galaxy S20 FE rouge 128 Go

Prix : 520 € au lieu de 659 € (avec 52 € de bon d’achat)

Étanche, compatible 5G et embarquant la puissante puce Exynos 990, le Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) 5G est une petite surprise. Il propose un écran Super AMOLED magnifique de 6,7 pouces (17 cm) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que du très lourd pour le dernier né du constructeur coréen qui propose aussi 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie endurante de 4500 mAh (avec charge rapide 30 W). On compte aussi un objectif principal de 12 mégapixels qui prend de très beaux clichés de jour comme de nuit, un ultra grand-angle de 12 MP lui aussi et un zoom optique x3 de 8 MP. Pour voir l’appareil à 520 €, il faudra faire défiler un peu la page, les prix qui s’affichent en premier sont plus cher.

Les + du Galaxy S20 FE :

Bel appareil et performances XXL

Un écran magnifique

52 € en bon d’achat offert

► iPhone 12 noir 64 Go

Prix : 810 € au lieu de 909 € (avec 40,50 € de bon d’achat)



Affiché à 810 € au lieu de 909 €, l’iPhone 12 en version 64 Go de stockage est proposé avec une réduction de 10%. Vous vus retrouverez n même temps crédité de 40,50 € en SuperPoints. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez validé l’achat, vous serez crédité de 40,50 € de bon d’achat sur votre compte «Club R». La livraison est gratuite et rapide pour un appareil 5G qui casse la baraque en photo. Face ID, écran Retina OLED 6,1 pouces, puce A14 Bionic… On ne va pas vous faire le topo, vous savez de quoi il retourne.

Les + du iPhone 12 :

Très bon en photo

Une puce puissante

Un écran sans faille

► OnePlus 8T

Prix : 459 € au lieu de 599 € (avec 22,95 € de bon d’achat)



Avec ce smartphone, OnePlus est revenu à ses premiers amours : proposer un appareil doté à la fois d’une fiche technique solide et d’un rapport qualité-prix imbattable. C’est simple, le OnePlus 8T n’a rien à envier aux ténors du genre. On se retrouve ainsi avec un smartphone équipé d’un écran OLED 6,55″ avec une définition de 2400 x 1800 pixels et une fréquence de rafraîchissement en 120 Hz. Idéal pour jouer et regarder ses séries sans aucune latence ou déchirement de l’image.

Sous le capot, la marque a opté pour un processeur surpuissant, à savoir le Snapdragon 865 de Qualcomm. Côté photo, vous pourrez compter sur un quadruple capteur arrière composé d’un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2), d’un objectif macro de 5 MP et d’un capteur pour les portraits. L’appareil propose aussi une vitesse de rechargement complètement folle grâce à son chargeur 65W…

Les + du OnePlus 8T :