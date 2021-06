Grande promotion Xiaomi chez AliExpress

Jusqu’au 26 juin, AliExpress lance une grande campagne de promotion sur plusieurs produits Xiaomi : les POCO M3 Pro, X3 Pro et F3 5G ainsi que sur les Redmi Note 10S et 10 Pro. Les appareils connectés sont aussi concernés avec des coupons sur les bracelets Mi Band 6 et les écouteurs « true wireless » Mi Basic 2s…

De 21 au 26 juin, AliExpress propose des promotions sur 7 produits phares de la marque Xiaomi. Non seulement les prix sont à la baisse sur les pages des produits, mais vous aurez une réduction supplémentaire avec les coupons suivants.

FRJUNE3 : 5 € de réduction sur un achat de 30 €

: 5 € de réduction sur un achat de 30 € FRJUNE8 : 10 € de réduction sur un achat de 80 €

: 10 € de réduction sur un achat de 80 € FRJUNE15 : 20 € de réduction sur un achat de 160 €

: 20 € de réduction sur un achat de 160 € FRJUNE20 : 25 € de réduction sur un achat de 200 €

Mais de quels produits s’agit-il ?

Les POCO M3 Pro, X3 Pro et F3 5G en baisse

La gamme POCO s’est étoffée cette année avec différents modèles et des déclinaisons Pro, bien plus intéressantes. Commençons par le POCO M3 Pro qui est le moins cher avec un prix à 139 € pendant cette semaine. Il embarque une puce MediaTek cadencée à 2,2 GHz et compatible 5G, un écran 90 Hz, un capteur photo 48 MP et une batterie de 5000 mAh. La 5G a prix plancher ! Viens ensuite le POCO X3 Pro avec son Snapdragon 860, ses 6 Go de RAM DDR4X, son écran 120 Hz HDR 10 de 6,67 pouces (16,9 cm) et son objectif principal de 48 mégapixels 4K très à l’aise avec les clichés de nuit. Là encore un très bon appareil 5G.

Enfin le plus sympa de tous est sans nul doute le POCO F3 5G qui affiche de très solides caractéristiques pour son prix de 261 €. Excellent en photo, l’appareil embarque un magnifique écran AMOLED 120 Hz HDR+ de 6,67 pouces (16,9 cm) la dernière puce Qualcomm Snapdragon 870, le WiFi 6 et une charge rapide de 33 W.

Les Xiaomi Redmi 10S et 10 Pro aussi

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est le fleuron de la gamme Redmi. Il propose un écran 120 Hz de 6,67 pouces (16,94 cm), un Soc Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et une batterie 5020 mAh avec une charge rapide de 33 W. La partie photo n’est pas en reste avec un objectif de 108 mégapixels, un mode macro, un ultra grand-angle et un dernier capteur pour les portraits. Il est vendu au prix de 191 € en cumulant toutes les réductions. Son petit frère, le Redmi 10S est affiché au prix de 153 €.

Notez enfin que les bracelets Xiaomi Mi Band 6 et les écouteurs « true wireless » Mi Basic 2s sont aussi en promo à respectivement 33 € et 17 €.