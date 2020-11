Samsung Galaxy S20+, iPhone 12, OnePlus Nord : promos dingues chez Rakuten !

► Samsung Galaxy S20+

Prix : 599 € (avec 30 € de bon d’achat)



Ce Samsung Galaxy S20+ est un prodige avec sa une puce Exynos 990, son écran poinçonné AMOLED de 6,7 pouces (17 cm) et son rafraîchissement de 120 Hz : le top du top. Ce smartphone 5G embarque aussi une belle batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W (+ une charge sans fil et une charge inversée). Côté photo, on pourra compter sur un module de 64 mégapixels avec stabilisation optique, un zoom puissant et un ultra grand-angle couvrant à 123°. Les fonctionnalités annexes sont impressionnantes : mode Nuit, HDR+, hyperlapse, slow motion à 960 images par secondes, vidéo 8K… Vous n’avez pas fini d’en faire le tour.

Les + du Galaxy S20+ :

Bel écran et perf’ au top

Il est beau et les photos sont à tomber par terre

Livraison rapide

► iPhone 12 128 Go

Prix : 849 € (avec 85 € de bon d’achat)



Affiché à 849 € au lieu de 869 €, l’iPhone 12 en version 128 Go de stockage n’est pas vraiment en promo, mais il est quand même proposé en ce moment avec 85 € de SuperPoints. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez validé l’achat, vous serez crédité de 85 € de bon d’achat sur votre compte «Club R». La livraison est gratuite et rapide pour un appareil 5G qui casse la baraque en photo. Face ID, écran Retina OLED 6,1 pouces, puce A14 Bionic… On ne va pas vous faire le topo, vous savez de quoi il retourne.

Les + du iPhone 12 :

Un cador en photo

Très puissant

Un écran sans faille

► OnePlus Nord

Prix : 345 € (avec 17 € de bon d’achat)



Ce OnePlus Nord est un appareil intrigant. Il est exceptionnel à tous les niveaux pour un prix très avantageux. Comment fait-il ? Il propose un écran plat de 6.44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (et non pas une dalle incurvée très chère comme c’est la norme actuellement), mais aussi une puce Qualcomm Snapdragon 765G 5G, très puissante et économe. Du côté du système d’exploitation, il s’agit du classique OxygenOS très apprécié par les utilisateurs et du point de vue de la photo on retrouve à l’arrière 4 capteurs très bien fichus avec un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP (119° de champ de vision), un module pour la profondeur de champ de 5 MP et un capteur macro. Bien évidemment, on retrouve une charge rapide 30 W sur un accu de 4115 mAh (de 3 à 75% de batterie en 30 minutes).

Les + du OnePlus Nord :