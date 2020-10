Forfait de la semaine : le forfait 80 Go à 5,99 € chez NRJ Mobile

Jusqu’au 21 octobre, NRJ Mobile propose un forfait de 80 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour 16,99 €. La bonne nouvelle c’est que pendant 6 mois, NRJ vous offre une réduction de 11 €… tous les mois. Vous paierez donc 5,99 € pendant cette période. Bien sûr, c’est sûr sans engagement et vous garderez votre actuel numéro de téléphone.

NRJ Mobile est un MVNO : un opérateur qui achète de gros volumes de gigaoctets aux opérateurs classiques pour faire profiter de prix pencher à ses clients. En plus de tarifs sympas, vous profitez forcément de la meilleure couverture chez vous puisque NRJ Mobile fonctionne sur les réseaux des 3 principaux opérateurs : Orange, Bouygues et SFR. Jusqu’au 21 octobre, vous pouvez profiter d’un forfait 80 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 5,99 €. Ce tarif extrêmement bas passera automatiquement à 16,99 € au bout de 6 mois.

Vous économiserez donc 66 € sur cette période et… vous pourrez partir aussitôt après ! Notez qu’avec ce forfait vous aurez aussi droit à une réserve de 8 Go d’Internet mobile vous partez en vacances dans les pays de l’Union européenne et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion et Guyane).

Et si vous êtes encore engagé ?

Vous pensez être encore engagé avec votre actuel opérateur ? Composez le 3179 pour en avoir le cœur net et obtenir votre numéro d’identification RIO. C’est ce numéro qu’il faudra donner à NRJ Mobile lors de votre commande. Ce dernier se chargera de résilier à votre place… Pour en savoir plus et résilier son contrat avec la loi Chatel, jetez un coup d’œil à notre article…

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?