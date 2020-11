Forfait : 70 Go pour 14,99 € «à vie» chez Sosh

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 14 décembre 2020, Sosh propose un super forfait de 70 Go à 14,99 €. Ce prix, qui ne changera PAS dans 6 ou 12 mois, comprend aussi des communications et des SMS/MMS illimités ainsi que 10 Go de data dans les pays de l’Union européenne et les DOM… Bien sûr, vous partez quand vous voulez.

C’est le moment de changer de forfait ! En ce moment, Sosh (une filiale d’Orange) propose un forfait 70 Go avec appels/SMS/MMS illimités ! Pas de surprise ici puisque le prix de 14,99 €/mois ne changera jamais : il s’agit d’un forfait sans augmentation et sans engagement ! Non seulement les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, mais vous bénéficiez aussi de 10 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables si vous êtes en vacances dans un pays de l’UE ou les DOM. Vous voulez plus de data ? Le forfait 100 Go est à seulement 20,99 € avec 15 Go d’Internet depuis l’Europe. Notez que le prix «normal» chez Sosh est de 24,99 € pour 70 Go, c’est donc une offre à saisir !

Changement d’opérateur? Gardez votre ancien numéro !

Pour changer d’opérateur, rien de plus simple : il suffit de composer le 3179 sur votre téléphone pour recevoir votre numéro RIO. Communiquez ce dernier à Sosh lors de votre inscription et la société se chargera de votre résiliation. Bien sûr, vous pourrez garder votre numéro de téléphone actuel. Si vous êtes encore engagé, jetez un coup d’œil à notre article sur la loi Chatel…

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?