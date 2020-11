Le forfait 100 Go RED by SFR pour 15 € sans augmentation

Pas de prix qui change au bout de 6 mois avec ce forfait puisqu’il s’agit d’une offre «à vie» : vous ne paierez que 15 €/mois pour 100 Go de données mobiles avec les appels et SMS/MMS illimités. Et comme c’est sans engagement, vous partez quand vous le voulez… Attention, vous n’avez que jusqu’au 23 novembre !

Si vous voulez changer de forfait, ne cherchez pas plus loin ! RED by SFR propose une offre en or avec 100 Go de data, appels, SMS et MMS illimités pour 15 €/mois. Pas d’embrouilles avec RED puisque c’est un forfait «à vie» : garanti sans augmentation de prix et vous partez quand vous voulez. Non seulement les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), mais vous bénéficiez aussi de 10 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations. Vous en voulez encore plus ? SFR vous offre aussi un espace cloud de 100 Go pour stocker tous vos documents et y accéder où vous vous soyez.

Changez de forfait facilement sans changer de numéro

Sachez enfin qu’il n’est pas compliqué du tout de changer d’opérateur. Il suffit de composer le 3179 sur votre smartphone pour recevoir un SMS vous indiquant la fin de votre période d’engagement et votre numéro RIO. C’est ce numéro qu’il faudra communiquer à RED pendant la commande pour que votre nouvel opérateur de charge de la résiliation à votre place. Et bien sûr, vous gardez le même numéro de téléphone…

Pour en savoir plus et résilier son contrat avec la loi Chatel, jetez un coup d’œil à notre article…

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?