Forfait Auchan Télécom : 30 Go pour 2,99 € sans engagement !

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 21 octobre 2020, Auchan Télécom propose un forfait de 30 Go avec appels et SMS illimités pour seulement 2,99 € !

Bon plan mis à jour le 16/10/2020

Auchan Télécom est un MVNO, un opérateur virtuel qui mise sur le volume pour vous proposer des forfaits à bas coût. Non seulement les prix sont intéressants, mais vous profitez forcément de la meilleure couverture chez vous puisque Auchan travaille avec les trois principaux opérateurs : Orange, Bouygues et SFR.

Ici, Auchan Télécom propose un forfait 30 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 2,99 €. Profitez-en, c’est sans engagement ! Il faut juste savoir que ce tarif est valable 6 mois. Passé ce délai, vous devrez payer 12 €. Libre à vous de rester ou pas. Notez qu’avec ce forfait vous aurez aussi droit à une réserve de 3 Go de data pour votre Internet si vous vous aventurez dans l’Union européenne et les DOM.

Vous ne savez pas si vous êtes encore engagé avec votre actuel fournisseur ? Composer le 3179 pour obtenir votre numéro d’identification RIO et de le transmettre à votre nouvel opérateur lors de la commande. Ce dernier se chargera de tout à votre place… Pour en savoir plus et résilier son contrat avec la loi Chatel, jetez un coup d’œil à notre article…

