Forfait de la semaine : 150 Go à 9,99 €/mois chez NRJ Mobile

Pour les 15 ans de la marque, NRJ Mobile propose un très gros forfait de 150 Go avec appels et SMS/MMS illimités pour 22,99 €. Mais attention, pendant un an vous ne paierez que 9,99 € : une réduction de 156 € sur l’ensemble de l’année ! Et comme c’est sans engagement, vous pouvez donc partir lorsque cette période est terminée. Vous gardez bien sûr votre ancien numéro…

NRJ Mobile est un opérateur qui propose des tarifs très sympas. Son secret ? La société achète de de grands volumes de données à SFR, Orange et Bouygues pour avoir un prix de gros et en faire profiter ses clients. Jusqu’au 2 novembre, NRJ propose donc une offre avec 150 Go de données Internet avec appels et SMS/MMS illimités pour seulement 9,99 €. Normalement le prix est de 22,99 €, mais le forfait ne passera à ce prix qu’au bout de 12 mois. Vous économiserez donc 156 € sur cette période (13 € x 12 mois = 156 €).

Cerise sur le gâteau vous pourrez partir aussitôt après puisque c’est une offre sans engagement. Notez qu’avec ce forfait vous aurez aussi droit à une réserve de 10 Go d’Internet mobile vous partez dans les pays de l’Union européenne (+ Islande, Liechtenstein et Norvège),et les Départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion, Guyane + Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?

Un forfait de 150 Go pour moins de 10 €/mois !

Sans engagement

12 mois avec 13 € de réduction par mois = 156 € d’économie !

Encore engagé ?

Si vous pensez être encore engagé avec votre actuel opérateur, il suffit de composer gratuitement le 3179 pour en être sûr. Vous récupérerez votre identification RIO. C’est ce numéro qu’il faudra donner à NRJ Mobile au moment de remplir en ligne le document. L’opérateur se chargera de résilier à votre place et vous préviendra lorsque vous pourrez insérer votre nouvelle carte SIM… Pour en savoir plus et résilier son contrat avec la loi Chatel, jetez un coup d’œil à notre article…