Forfait de la semaine : 100 Go pour 14 € chez RED by SFR

Si vous avez besoin de changer votre forfait, les nouveaux prix de RED by SFR pourraient vous intéresser. Il s’agit d’une offre sans engagement avec un prix qui ne changera pas, contrairement à certains forfaits qui augmentent au bout de 6 ou 12 mois : 100 Go pour 14 €/mois avec appels et SMS/MMS illimités. Point.

Si vous avez laissé passer les offres du Black Friday et du CyberMonday, il n’est pas trop tard pour profiter d’un prix sympa sur un nouveau forfait. En effet, RED by SFR propose une offre en or avec 100 Go de data, appels, SMS et MMS illimités pour 14 €/mois. Pas de surprise ici puisque le prix ne changera jamais : garanti sans augmentation de prix et sans engagement. Non seulement les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), mais vous bénéficiez aussi de 10 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables depuis l’UE. Notez que pour 5 € supplémentaires, vous pouvez ajouter la Suisse, Andorre, les USA et le Canada à ces destinations.

Vous hésitez de changer d’opérateur ? Pas envie de paperasse ? Pas envie de vous retrouver sans moyen d’appeler le temps de la transition ou de changer votre numéro de téléphone ?

Il n’y a pourtant rien de plus simple puisque c’est votre nouvel opérateur qui s’occupe de tout ! Commencez par composer le 3179 sur votre smartphone : vous recevrez alors un SMS vous indiquant la fin de votre période d’engagement et votre numéro RIO. C’est ce numéro qu’il faudra communiquer à RED pendant la commande pour que votre nouvel opérateur de charge de la résiliation à votre place. Il vous préviendra aussi au moment de placer votre nouvelle SIM dans le téléphone pour que vous puissiez être joignable tout le temps. Et pour garder le même numéro de téléphone, il suffit de cocher la case dans le formulaire. Pas de courrier recommandé et pas de stress !

Pour en savoir plus et résilier son contrat avec la loi Chatel, jetez un coup d’œil à notre article…

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?