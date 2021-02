Fnac : Nintendo Switch Lite à 199,99 € + 40 € offerts aux adhérents

40 € offerts aux adhérents Fnac pour l’achat de la Nintendo Switch Lite

Vous êtes un joueur nomade et vous souhaitez vous équiper d’une console de jeu facile à emporter ? La Nintendo Switch Lite est un choix pertinent que l’on ne peut que vous conseiller. Elle est justement proposée du coté de l’enseigne de la Fnac à 199,99 euros dans le coloris corail, avec en bonus, 40 euros offerts aux adhérents. L’offre est valable jusqu’au 28 février minuit, dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participant à l’opération et sur fnac.com.

Cette variante dite Lite reprend à quelques points près les caractéristiques techniques du modèle « standard ». La console est dotée d’un écran tactile de 5,5 pouces d’une définition HD de 1280 x 720 pixels. Les Joy-Cons sont de part et d’autre directement intégrés à la console. Cela dit, il est également possible d’appairer une manette Switch Pro.

Pour le reste, la console portable embarque le même processeur que la Nintendo Switch à savoir : le processeur Nvidia Tegra X1 couplé à 4 Go de mémoire RAM et une mémoire de stockage interne de 32 Go extensible avec une carte microSD. L’autonomie de la Switch Lite en plus de sa portabilité et de sa rétro compatibilité avec pratiquement tous les jeux Switch, et également un de ses points fort : entre 3 et 7 heures d’après Nintendo.

Pourquoi conseillons-nous cette console portable ?