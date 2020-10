Elephone U5 : un smartphone beau et complet pour moins de 150 €

Le Elephone U5 est un smartphone à moins de 150 € qui propose énormément de caractéristiques sympas pour son prix. Il faut dire qu’il intègre un bel écran à poinçon FHD+ de 6,4 pouces (16,2 cm), 4 capteurs photo au dos, une batterie confortable, 128 Go de stockage et une puce NFC. Bien sûr, il tourne sous Android 10…

Elephone n’est pas une marque très connue en France. Il n’empêche, à l’instar de Xiaomi, que cette firme propose des smartphones remarquables pour leur prix. Ici, ce Elephone U5 est une super affaire proposée à 147 €. Il embarque une puce MediaTek Helio P60 avec 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible à 512 Go, une belle dalle LCD de 6,4 pouces avec un discret poinçon pour loger le capteur à selfies de 24 mégapixels et une batterie de 4000 mAh qui lui assure une autonomie de 2 jours sans problème.

Très à l’aise en photo

Côté photo, c’est une réussite puisqu’on compte pas moins de 4 modules photo au dos avec un objectif principal de 48 mégapixels très bon de jour comme de nuit, un ultra grand-angle de 13 MP avec correction de distorsion (120° d’angle de vue), mode macro (5MP) et un dernier destiné à jouer avec la profondeur de champ sur les portraits. Le smartphone est de surcroît très sympa à regarder ce qui ne gâche rien, et il est disponible en noir ou en bleu. Cerise sur le gâteau, il est livré rapidement : comptez en 7 et 14 jours pour l’avoir chez vous.

Pourquoi conseillons-nous le Elephone U5 ?

Un bel appareil complet et très abordable

Une partie photo réussie

Dual-SIM, NFC avec une belle autonomie