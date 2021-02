Écran PC Acer 23,8″ EG240YPBIPX : gaming et multimédia à prix canon !

L’écran PC Acer EG240YPBIPX que propose l’enseigne en ligne Cdiscount offre pour son tarif de 149,99 euros un des meilleurs rapport qualité-prix du marché. On le trouve plutôt aux alentours des 200 euros. Vous réalisez donc une économie de 50 euros en l’achetant par l’intermédiaire de ce bon plan.

De plus, si vous êtes membre Cdiscount à Volonté, vous pouvez gagner jusqu’à 25 € sur votre cagnotte à volonté en déposant un avis. Cet écran LCD à rétroéclairage LED ComfyView d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) dispose, vous allez le voir, de plus d’une corde à son arc, notamment si vous envisagez de l’utiliser pour le gaming ou pour un usage multimédia.

D’une diagonale de 23,8 pouces, cette dalle IPS offre des images aux couleurs vives avec 16,7 millions de couleurs, et des contrastes plus que satisfaisants. Son rapport de contraste est de 100000000:1, et son taux de luminosité de 300 cd/m². Cela vous permet de profiter d’un éclairage relativement élevé. Sa dalle mate au format 16:9, est également dotée d’un revêtement anti éblouissant, qui vous assure des visionnages de vos films et séries préférés sur Netflix, Disney+, ou YouTube, sans pour autant être gêné par les sources lumineuses extérieures.

Un écran PC Acer taillé pour le gaming

Nous arrivons à la partie susceptible d’intéresser les gamers : cet écran Acer en plus d’offrir un temps de réponse de 2 ms, intègre la technologie FreeSync. Développée par AMD, elle vous permet de gagner en fluidité lors de vos sessions de jeu. Cette dernière synchronise les images envoyées par votre carte graphique (compatible AMD) avec celles affichées à l’écran. Le rendu final est tout simplement bluffant de réalisme. Combinée à la technologie FreeSync, la fréquence de rafraîchissement élevée à 165 Hz vous permettra d’obtenir une excellente réactivité et fluidité, sans concession.

Design, ergonomie, qualité d’image et performances ne sont pas ses seuls atouts. L’Acer EG240YPBIPX propose également une connectique riche vous laissant envisager une set-up reposant sur le multi-écrans. On retrouve deux différentes sorties vidéos : HDMI et DisplayPort. Enfin, pour les personnes qui voudraient le fixer à un mur, cet écran dispose de la norme VESA 100 x 100. Pour finir, il est équipé d’un pied ergonomique réglable en inclinaison (-5°/+20°) et en hauteur (125 mm) et en rotation afin de l’ajuster à votre guise pour un confort de jeu optimal !

Pourquoi conseillons-nous cet écran PC ?