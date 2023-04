Prime Video gratuit : 30 jours pour profiter du service et de tous ses avantages !

À la différence de Netflix ou Disney+, il est possible d’essayer Amazon Prime Video pendant 30 jours sans payer ! Cette période va même jusqu’à 90 jours si vous êtes étudiant. Non seulement vous avez accès à un catalogue très riche de films et de séries, mais vous disposez aussi de plein d’avantages…

Lorsque vous achetez un objet sur Amazon, le site marchand vous appâte avec un message simple au moment de payer : « Recevez votre commande demain avec le service Amazon Prime ! »

Bien sûr c’est gratuit pendant 30 jours, mais il faut sortir la carte bancaire, ne pas oublier d’annuler et au final, vous pouvez très bien attendre quelques jours pour votre livraison, non ?

Vous ne devez pas passer à côté de cette opportunité pour plusieurs raisons :

Il est possible de résilier Amazon Prime tout de suite après avoir entré votre carte bancaire : de cette manière, vous n’oublierez pas de résilier (on vous explique comment faire à la fin de cet article)

Amazon Prime ce n’est pas seulement un service de livraison rapide, c’est aussi la possibilité d’accéder à toute une liste de services…

Amazon Prime comprend aussi :

Amazon Prime Video avec des films, des séries et des documentaires. Une sorte de Netflix, mais avec un contenu différent

Amazon Music Prime pour le stream musical. Un concurrent de Spotify qui propose plus de 2 millions de titres.

Amazon Prime Reading pour les livres électroniques (romans, livres pour enfants, etc.)

Amazon Prime Gaming : une sélection mensuelle de jeux PC récents et du contenu pour les titres déjà en votre possession

Amazon Prime Video :

Mais c’est bien sûr le Amazon Prime Video qui est l’élément le plus valorisé par le géant américain. Disponible sur votre tablette, votre smartphone ou votre box Internet, cette plate-forme propose des films récents (The Tomorrow War avec Tom Cruise) et exclusifs : Mourir Peut Attendre et les derniers James Bond, Venom 2, la saga John Wick , la saga Hunger Games, Gemini Man avec Will Smith, La Ligue des Justiciers, la saga Matrix, Interstellar, les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, etc. C’est aussi un bon moyen de faire découvrir des classiques du cinéma aux plus jeunes : Léon, Dune, Le Grand Bleu, la saga Indiana Jones, E.T, Jurrassic Park, etc.

Côté série, le catalogue est très dense avec The Last of Us, The Boys, Attack on Titans, Les Anneaux de Pouvoir, The Purge, La Servante Écarlate, Fear The Walking Dead, The Man in the High Castle, et des « classiques » comme The Office, Mad Men, House M.D, The Mentalist, Mr Robot, etc.

Amazon Prime Video propose en plus des films en location (4,99 € pour Top Gun Maverick) et des chaînes de télé qu’il est parfois possible d’essayer 7 jours sans payer (Golf Channel, Mangas, etc.)

Enfin, Amazon Prime Vidéo est la porte d’entrée vers tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 avec le Pass Ligue 1. Pour cela, il faudra ajouter 12,99 € supplémentaire.

Combien ça coûte si vous décidez de rester ?

Mais d’ailleurs, combien ça coûte si vous décidez de rester ? Amazon Prime coûte normalement 6,99 €/ mois ou 69,99 € par an (ce qui revient à 5,83 €/mois). Pour les étudiants, il suffit de se connecter sur cette page et de disposer une adresse e-mail fournie par un établissement du secondaire. Les étudiants sont gâtés, car, passé cette période d’essai de 90 jours, ils ne paieront (s’ils le souhaitent) que 34,95 €/an soit 2,91 €/mois.

Notre astuce : résiliez aussitôt !

Vous voulez profiter de cette période de 30 ou 90 jours sans risque de vous faire prélever ? La solution consiste à résilier pour ne pas payer ! Allez en haut à droite sur Compte et listes puis sur Votre compte et Prime. Tout à droite, allez sur Gérer abonnement et cliquez sur Mettre à jour, annuler et plus. Un nouveau menu apparaît et vous pouvez alors cliquer sur Mettre fin à l’abonnement et aux avantages.

Faites ensuite Continuer pour annuler et Se termine le. Amazon instille le doute dans ses tournures de phrase, mais votre période d’essai ne sera jamais révoquée…