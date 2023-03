Deux smartphones étanches et blindés en promo chez Hekka

► Le Ulefone Power Armor 19 à 329,02 € au lieu de 413,48 €

Le Ulefone Power Armor 19 est une sorte de figure de proue dans la catégorie des smartphones « rugged », ces appareils blindés et étanches (certification IP69K et MIL-STD-810H). Non seulement l’appareil regroupe toutes ces qualités de résistance, mais il intègre aussi toutes les dernières fonctionnalités à la mode et des composants de qualité comme sa triple caméra arrière (capteur Samsung HM2 108 mégapixels + un mode macro de 5 MP et un ultra grand-angle de 8 MP) ou son CPU MediaTek Helio G99 avec 17 Go de RAM (12 + 5). L’écran IPS de 6,58 pouces (16,7 cm) n’est pas en reste avec sa très discrète encoche « goutte d’eau ». Bien sûr, vous pouvez prendre des clichés et des vidéos 4K sous l’eau.

Le Power Armor 19 comprend aussi un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, un capteur de température externe et une batterie XXL de 9600 mAh. Vous avez donc un appareil qui peut rester dans votre poche pas loin de 7 jours en veille avec une charge rapide de 66 Watts.

Le smartphone est affiché sur la page à 357,52 € au lieu de 413,48 €, mais il est possible de l’avoir encore moins cher avec le code HEKKAA19. Une fois la commande passée, le prix sera alors de 329,02 €. Une réduction de 84 € !

► Le Ulefone Power Armor 18T à 535,59 € au lieu de 663,84 €

Ce Ulefone Power Armor 18T est le top du top de sa catégorie. Les performances sont au rendez-vous grâce à son SoC MediaTek Dimensity 900 compatible 5G et ses 12 Go de RAM (extensible à 17 Go). Toutes les dernières fonctionnalités sont de la partie : écran FullHD+ de 6,58 pouces (balayage de 120 Hz), WiFi 6 et une quadruple caméra avec un objectif principal de 108 MP (mode Nuit, vidéo 4K et module de vision thermique). Comme son cousin le Armor 19, il comprend aussi un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, un bouton SOS pour alerter les secours ou la personne de votre choix, une batterie de 9600 mAh avec une charge rapide 66 Watts. Inutile de préciser qu’il est certifié IP69K.

Normalement affiché à 663,84 €, le Power Armor 18T est en promo à 584,18 €, mais avec le code HEKKAU18T, le prix chute encore à 535,59 € : plus de 125 € d’économie !