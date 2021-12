Deux smartphones à prix sacrifiés chez Hekka.com !

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G à 177 €

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est le seul appareil de la gamme Redmi à proposer une compatibilité 5G. Cet appareil embarque la puce MediaTek Dimensity 700 et ses 8 cœurs cadencés à 2,2 GHz. Un processeur assez étonnant qui, avec un GPU Mali-G57 et 4 Go de RAM, est à la fois peu énergivore et très à l’aise en toutes circonstances. L’appareil dispose d’un écran 6,5 pouces FHD+ avec balayage 90 Hz, d’un espace de stockage de 64 Go UFS 2.2, d’un capteur photo principal de 48 mégapixels et d’une très grosse batterie de 5000 mAh. Alors qu’il est déjà en promo à 279,99 $ (247,80 €), vous pourrez bénéficier d’une autre réduction avec le code hekka80 pour acquérir l’appareil à 199,99 $ (177 €).

Realme GT Master Edition à 247,80 € au lieu de 301 €

Le Realme GT Master Edition est est très élégant smartphone créé par un designer de renom et équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage interne à la norme UFS 3.1. Compatible 5G, il propose aussi un bel écran AMOLED 120 Hz. L’appareil photo comprend un module principal doté d’un capteur Sony IMX682 64 mégapixels, un objectif grand-angle et un mode macro. Côté autonomie, vous pourrez compter sur un accu très confortable de 4300 mAh (avec charge 65W ultra rapide). Le haut du panier ! Déjà en promo, le Realme GT Master Edition passe de 339,99 $ (301 €) à 279,99 $ (247,80 €) avec le code hekka60.

Xiaomi Mi Band 6

Le Xiaomi Mi Band 6 est un bracelet connecté avec un écran OLED de 1,56 pouce (4 cm) qui est étanche à 50 m. Avec sa résolution 326 DPI, cet écran est très agréable à consulter : rien à voir avec la précédente génération ! Idéal pour les sportifs avec ses 30 modes fitness différents et le suivi de vos entraînements, il est aussi parfait pour les utilisateurs qui veulent suivre leur activité dans la journée : nombre de pas effectués, rythme cardiaque, saturation en oxygène, suivi des phases du sommeil, etc. Côté autonomie, le Mi Band 6 permet de tenir jusqu’à 19 jours sans avoir besoin de le recharger et pour cette sixième version, le chargeur magnétique permet de faire le plein sans avoir à retirer le bracelet. Avec le code hekka11, le bracelet Xiaomi Mi Band 6 passe de 39,99 $ à 28,99 $ (de 35,40 € à 25,66 €).