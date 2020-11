Deux imprimantes 3D pas chères championnes dans leur catégorie

Les imprimantes 3D n’ont jamais été aussi abordables. Pour moins de 200 € on trouve maintenant des modèles très perfectionnés avec des dispositifs et des fonctionnalités pour faciliter la vie du créateur en herbe que vous êtes. Ce sont aussi des appareils faciles à prendre en main qui ne nécessite pas des jours ou des semaines d’apprentissage, y compris pour cette magnifique Alfawise U20 Mix qui permet de faire des objets de deux couleurs différentes. Mais commençons par le meilleur rapport qualité/prix.

► Alfawise U50 : le meilleur rapport qualité/prix

Prix : 175 €

Livrée à 90 % montée, cette Alfawise U50 est un très bon choix pour une première acquisition puisqu’il s’agit d’une imprimante 3D qui ne montrera pas ses limites rapidement. Ce modèle permet de faire des impressions volumineuses en une seule fois puisque son volume maximum est de 260 x 260 x 270 mm. Elle dispose aussi d’un lit chauffant pour éviter les problèmes d’adhérence, d’une option permettant la reprise de l’impression en cas de panne de courant ou d’absence de filament.

Précise, elle crée des couches de 0,2 à 0,02 mm. Les impressions peuvent de lancer directement depuis l’écran tactile couleur avec une carte SD contenant les fichiers nécessaires à l’exécution ou depuis votre réseau domestique à partir de votre PC ou Mac. Affichée à 268 €, elle est en ce moment proposée chez Gearbest à 175 €.

Les + de l’Alfawise U50 :

Un très bon rapport qualité/prix

Livré rapidement (3 à 13 jours)

Un gros volume d’impression

► Alfawise U20 Mix : des impressions en deux couleurs !

Prix : 366 €



L’Alfawise U20 Mix est un nouveau modèle qui est en ce moment proposé à 377 € au lieu de 570 €. Une vraie bonne affaire pour une imprimante 3D qui permet de faire des objets bicolores ! Oui oui : terminé les impressions uniformes puisque vous pourrez maintenant gérer deux bobines de fil différentes.

Son volume d’impression est aussi très confortable (300 x 300 x 400 mm) et elle propose bien sûr toutes les fonctionnalités à la pratique de l’impression 3D «deluxe» avec un lit chauffant, une détection de filament (ABS,Nylon,PLA,TPU,Wood), reprise d’impression, auto-leveling, écran tactile couleur, notification push-up, etc. Du matériel de qualité permettant de réaliser toute sorte d’objets du plus petit au plus grand : figurines, jouets, éléments de décoration, maquettes…

Les + de l’Alfawise U20 Mix :