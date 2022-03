Des tonnes de bons plans pour le premier anniversaire de Goboo

Deux activités principales sont prévues dans le cadre de cet anniversaire. « Goboo Run », un jeu en ligne pour se remémorer cette première année d’existence avec les clients. Les joueurs peuvent gagner des coupons de réduction allant jusqu’à 50% en participant au jeu, et les 3 meilleurs scores peuvent gagner respectivement un Xiaomi Mi Pad 5, un POCO X4 Pro 5G et des écouteurs 1MORE PistonBuds Pro. Cette campagne est d’ores et déjà active sur cette page.

De plus, Goboo lancera une promotion pour remercier les clients fidèles. Tous les utilisateurs pourront profiter d’un pack de coupons d’une valeur de 15 € et d’un coupon de 20 € en quantité limitée, la réserve de coupons étant renouvelée quotidiennement à 13 heures. En plus de cela, les anciens utilisateurs qui commandent pendant l’événement gagneront instantanément un cadeau Goboo d’une valeur de 20 € et un paquet de coupons supplémentaire d’une valeur de 15 €, plus une ristourne de 5% pour leur prochain achat.

Des marques reconnues et des partenaires de renom

Au cours de l’année dernière, Goboo a fait en sorte d’étendre ses capacités logistiques pour la couverture européenne et offre la livraison dès le lendemain pour l’Espagne et l’Allemagne. Dans le but de devenir le premier choix des acheteurs de produits électroniques innovants en Europe, Goboo a intégré Xiaomi, POCO, HOTO, 1MORE et d’autres marques abordables, mais de hautes qualités. Pour rendre les bons produits encore plus accessibles, Goboo est allé au-delà de ses remises et offres habituelles en s’associant avec des partenaires de renom pour proposer des plans « Buy Now Pay Later » et des paiements échelonnés sur 48 mois.

Voici un petit récapitulatif des événements depuis la création de Goboo :

4 mars 2021, première commande sur le site

22 mars 2021, lancement du POCO X3 Pro

15 juin 2021, lancement de l’application Goboo

15 septembre 2021, lancement du Xiaomi Pad 5

23 septembre 2021, livraison le lendemain pour l’Espagne

11 mai 2021, premier produit de la gamme 1MORE

23 novembre 2021, mise en place de la solution “pay later” de Klarna

27 novembre 2021, premier produit de la gamme Dreame

6 janvier 2022, premier produit de la gamme HOTO

23 février 2022, installation du service BNP en Espagne

2 mars 2022, livraison le lendemain pour l’Allemagne

Goboo (goboo.com) a été créé en mars 2021, en réponse à la demande croissante de produits abordables et innovants dans l’ère post-pandémique. Goboo s’engage à construire une plateforme de commerce électronique efficace avec des sélections de marques reconnues pour fournir aux consommateurs des marchés européens des produits de qualité qui utilisent les dernières technologies. En collaboration avec des marques de confiance et des partenaires de service dans le monde entier, Goboo améliore continuellement ses produits et services pour garantir aux clients une expérience d’achat de haute qualité dans le but de devenir une plateforme de choix pour les acheteurs de produits électroniques innovants en Europe.

Pas n’importe quel magasin en ligne…

Goboo couvre une gamme complète de produits intelligents : appareils électroménagers, produits de beauté, appareils high-tech comme des smartphones, des caméras de sécurité et autres produits pour la maison.

Goboo ne veut pas être le prochain “meilleur magasin en ligne le moins cher” avec une qualité de produit douteuse, de longs délais de livraison et des garanties de produit inutiles avec une responsabilité légale à l’autre bout du monde. Au contraire, Goboo s’efforce d’offrir une combinaison polyvalente d’offres spéciales, de produits de haute qualité et d’un service après-vente de qualité. De plus, les vendeurs disposent de la forte capacité interne de Goboo à produire du contenu de haute qualité et présenter leurs produits sur ses propres canaux de marketing afin d’augmenter les conversions et l’engagement de la marque.

En tant que partenaire privilégié de Xiaomi, POCO, 1MORE, Imou, HOTO et d’autres marques, Goboo offre l’opportunité aux consommateurs d’être parmi les premiers à recevoir les nouveaux produits sur le marché et de profiter en même temps d’avantages exclusifs de lancement comme des cadeaux, des bons de réduction et plus encore.

Des garanties, une livraison rapide et des interlocuteurs locaux

Goboo dispose d’entrepôts locaux en Europe pour couvrir 21 pays. Pour l’Espagne et l’Allemagne, Goboo assure une livraison le lendemain et de 2 à 7 jours pour les autres pays. La livraison est toujours gratuite par défaut. Le nombre de produits livrés le lendemain en Allemagne est en constante augmentation. Goboo prévoit d’étendre le service de livraison le lendemain à d’autres pays, et même de proposer bientôt la livraison le jour même.

Goboo suit les réglementations européennes locales et offre une expérience d’achat sans soucis avec un retour inconditionnel de 14 jours, une garantie de 2 ans et offre un retour normal de 30 jours pour les produits défectueux. Pour se démarquer de la concurrence, Goboo accorde une grande importance au service client. Par conséquent, Goboo a mis en place des équipes de service client localisées et professionnelles en Espagne et est en train de mettre en place un service après-vente local dans d’autres pays.

Goboo propose différentes méthodes de paiement avec des entreprises et des fournisseurs de paiement fiables et connus comme VISA, MasterCard, American Express, Sofort ainsi que PayPal et le plan de paiement via Klarna.