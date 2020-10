Canal+ & Disney+ en édition limitée à 19,90€ par mois !

À moins d’avoir le matériel adéquat, la seule solution pour profiter de Disney+ sur la télé c’est avec Canal+. Avec cette offre à 19,90 €/mois avec engagement de 2 ans, vous aurez donc la chaîne Canal+ avec les programmes à la demande : du cinéma (300 films inédits par an), du sport (Ligue 1, F1, Moto GP, Top 14, Premier League, etc.), des séries étrangères et des créations originales.

Pour toute la famille…

Disney+ c’est un condensé de toutes les acquisitions de la société américaine avec les grands classiques Disney, les longs métrages Pixar (Toy Story, Cars, Là-Haut, Monstres Academy, Le monde de Nemo, Les Indestructibles, etc.), l’univers Marvel (X-Men, Iron Man, les films Avengers) et la franchise Star Wars avec ses films, les séries animées Clone Wars et Rebels, mais aussi la série TV The Mandalorian (saison 1 et saison 2). On compte aussi du contenu de la Fox (les 31 saisons des Simpsons ou les films Avatar par exemple) ainsi que les documentaires de National Geographics.

Canal+ : l’unique solution pour profiter de Disney+ sur la télé

Comme nous vous l’expliquions, Disney+ dispose d’un partenariat unique avec Canal+ puisque c’est la chaîne cryptée qui fait office de diffuseur sur décodeur ou box TV. À 19,90 €/mois, l’engagement est de deux ans, mais vous pouvez aussi en profiter à 25 € sans engagement en «100 % Digital» (mobile, PC Chromecast, Apple TV et Xbox uniquement). Il existe aussi une offre à 12,50 €/mois pour le moins de 26 ans.

Pourquoi conseillons-nous ce bouquet TV ?

Un offre pour toute la famille

Des heures et des heures de contenus à la demande

Sport, ciné, séries, dessin animé, documentaire…

Les autres offres contenant Disney+ :