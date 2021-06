Brossez vous les dents efficacement et silencieusement avec la Oclean X Pro Elite

Se brosser les dents à la force de ses muscles, c’est tellement « XXe siècle » ! De nos jours non seulement les brosses à dents sont électriques, mais elles sont aussi intelligentes. Ces dernières permettent de savoir si vous vous êtes bien brossé les dents et proposent différents programmes de brossage. Toute une expérience…

Cette Oclean X Pro Elite est une brosse à dents connectée. Oui c’est un peu étrange, mais nous allons voir que c’est une toute nouvelle manière de voir notre hygiène dentaire. L’appareil est en effet connecté à une appli permettant de recommander des programmes ciblés en fonction de la situation bucco-dentaire de l’utilisateur. C’est flou ? Vous allez comprendre.

Mais pas de panique, vous ne serez pas obligé d’ouvrir votre appli pour vous brosser les dents, d’ailleurs tout a été prévu pour vous rendre la tâche facile puisque l’appareil s’allume tout seul et qu’il propose un écran LCD tactile avec le niveau de la batterie, le temps de brossage, le réglage de l’intensité, les zones non brossées ou négligées et un score de brossage sur 100.

Pour les petits et les grands

Pour les enfants c’est une bonne motivation (on peut contrôler leurs habitudes depuis l’appli), mais c’est aussi un bon moyen de savoir si vous vous brossez bien les dents puisque l’app effectue le suivi des données à long terme. Le moteur « brushless » developpé par Oclean permet d’atteindre les 42 000 tours par minute pour un nettoyage puissant et efficace (300 % plus efficace contre la plaque dentaire). Après le brossage de vos dents, les résultats seront affiché à l’écran avec un compte rendu des zones oubliées.

Même adulte on peut faire des erreurs depuis des années et la Oclean X Pro Elite est un bon moyen de se corriger. La brosse propose aussi 4 programmes distincts : un pour le lavage des dents, un programme pour les dents et gencives sensibles, un autre pour se faire masser et un dernier pour blanchir ses dents. Silencieuse, la Oclean X Pro Elite a remporté le certificat Quiet Mark attestant d’un brossage sans bruit. Notons aussi que la batterie de 800 mAh permet d’être tranquille pendant 35 jours : pas besoin d’emmener le chargeur induction en vacances donc. La Oclean X Pro Elite se recharge complètement en 3h 30 et elle est livrée avec un support mural.

Une réduction valable sur tous les sets

La Oclean X Pro Elite est déjà en promotion, mais vous aurez une réduction supplémentaire de 5 € avec le code ALELITEFR jusqu’au 30 juin. Ce code est aussi valable sur les sets avec des brosses de rechange et ceux qui comprennent la boîte de voyage. Cerise sur la gâteau, la brosse à dents est livrée de Belgique en moins de 5 jours.

Les + de la Oclean X Pro Elite :