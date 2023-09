Bons plans vélo électrique : jusqu’à 500 € d’économie sur 3 VAE !

Les vélos à assistance électrique (VAE), c’est très bien pour aller au travail sans stress et sans dépenser d’essence, mais ça coûte quand même cher. Certes le prix est vite rentabilisé quand on regarde le tarif des carburants, mais cela fait quand même un gros billet à sortir. Heureusement voici pour vous 3 VAE à prix cassés avec des réductions de prix entre 325 € à 533 €…

Le Duotts C29 à 700 € au lieu de 1025 €

Le Duotts C29 est un vélo électrique avec un moteur d’une puissance de 750 W qui peut atteindre la vitesse de 50 km/h : une belle performance pour un véhicule de 26 kg propulsés par une batterie très puissante de 48V (15 000 mAh). Cette dernière est amovible de son compartiment étanche pour une recharge plus pratique. L’autonomie du Duotts C29 est aussi très intéressante puisqu’il permet de faire entre 50 et 100 km suivant le niveau d’assistance que vous souhaitez utiliser. Il propose aussi une suspension hydraulique, des pneus de 29 pouces extra larges, un écran de contrôle imperméable, des freins à disque, un dérailleur Shimano à 21 vitesses et un puissant éclairage LED à l’avant.

Alors que ce VAE coûte normalement 1025,79 €, cette promo temporaire fait baisser le tarif à 769,99 €, mais avec le code NNNAFFS699, le prix descend encore à 700,12 €. Une sacrée promo de -325 € !

Le Duotts S26 à 1267 € au lieu de 1631 €

Le Duotts est un vélo électrique destiné aux baroudeurs. Il est équipé de jantes 26 pouces avec pneus antidérapants, un dérailleur 7 vitesses, un système de freins à disque et des suspensions à l’avant et à l’arrière. Il dispose d’une selle confortable et, même s’il n’est pas pliable, il est de taille assez réduite (190 x 113 x 71 cm). L’engin dispose d’une batterie de 19,2 Ah amovible qu’il est possible de recharger complètement en 8 heures et d’un système d’éclairage à LED très performant. Comme la plupart des vélos de ce type, celui-ci propose 3 modes de propulsion : entièrement mécanique, 100 % électrique ou en mode « assistance au pédalage » ou l’accu se recharge automatiquement dans les descentes par exemple. Les deux moteurs de 750 W chacun vous permettront de faire entre 50 et 120 km en fonction du degré d’assistance que vous désirez utiliser. Côté vitesse, vous pourrez circuler à 50 km/h.

Alors que ce VAE coûte normalement 1631,40 €, cette promo exclusive ramène le prix à 1369,99 €, mais avec le code GKB23SSC7, le tarif descend encore à 1267,50 €. Une économie de 364 €… Pas mal !

Le Duotts F26 à 1147 € au lieu de 1680 €

ce Duotts F26 est le dernier-né de la marque. Il est encore en précommande et c’est pour cela que vous pouvez réaliser une très belle économie. Mais que propose l’engin ? Des jantes de 26 pouces (4 pouces d’épaisseur), un dérailleur Shimano 7 vitesses, un système de freins à disque, une batterie de 17,5 Ah amovible qu’il est possible d’utiliser en mode 100 % électrique avec deux moteurs ultras puissants de 750 W (couple de 60 N/m !). Avec cet engin, vous pourrez faire entre 50 et 120 km. Côté vitesse, vous pourrez circuler à 55 km/h à condition de ne pas dépasser la charge maximale de 150 kg. Encore un vélo de baroudeur !

Affiché normalement à 1680,78 €, cette promo fait baisser le prix à 1249,99 €, mais avec le code GKB23SSC7, le prix descend encore à 1147,50 €. Une réduction de 533 € !