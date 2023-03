Bons plans : Trois aspirateurs intelligents en promo chez Geekbuying

En ce moment, le Roborock S8, S7 Pro Ultra et Dyad sont en promo chez Geekbuying. C’est le moment où jamais pour vous équiper d’appareils ménagers intelligents et de qualité !

► Le Roborock S8 à 549 € au lieu de 699 €

Le Roborock S8 est la toute dernière version du robot-aspirateur « best-seller ». Un appareil de qualité qui répondra bien mieux à vos attentes que le matériel chinois bas de gamme qu’on trouve à moins de 200 €. Il s’agit d’un aspirateur autonome à guidage laser LiDAR qui va dresser une cartographie complète de votre maison ou de votre appartement pour être le plus efficace possible. Avec ses deux brosses rotatives et sa capacité d’aspiration de 6000 Pascals, rien ne lui résiste ! Le S8 permet aussi de passer la serpillière grâce à son réservoir d’eau de 300 ml. Il peut donc aspirer et laver en même temps ! Si vous avez des pièces avec des tapis ou de la moquette, il saura de lui-même à quel endroit il faudra arrêter le lavage à l’eau. Ce Roborock S8 reconnaît les pièces de votre domicile : vous pouvez donc lui assigner des tâches prioritaires ou lui interdire certaines zones. Il ne se contente pas de passer de l’eau, mais il applique réellement une pression sur la serpillière et dispose d’une technologie brevetée « Sonic Mopping » qui permet un nettoyage impeccable. Sa batterie de 5200 mAh lui octroie une autonomie de 180 minutes : largement de quoi nettoyer toute la maison en une seule passe !

Alors que Roborock S8 coûte normalement 699 €, Geekbuying propose une vente flash jusqu’au 24 mars. L’appareil est donc affiché à 549 € dans la limite des stocks disponibles…

► Le Roborock S7 Pro Ultra à 879 € au lieu de 1395 €

Le Roborock S7 Pro Ultra est un appareil ultra complet : il passe l’aspirateur, mais aussi la serpillière en fonction du type de sol. Bien sûr, il revient à sa base pour recharger sa batterie, mais il vide aussi le sac à poussière et vidange les eaux usées. À part vider les réservoirs qui sont disposés dans la base, vous n’avez rien à faire ! Avec ses deux bacs à eau et bac à poussière, vous pouvez facilement nettoyer une surface de 300 m². Son système de navigation LiDAR, le S7 Pro Ultra est non seulement capable de distinguer les surfaces et adapter le type de nettoyage, mais il s’oriente parfaitement dans votre domicile. Puissant et silencieux, il affiche une puissance de 5100 Pascals pour un bruit mesuré à 68 dB. Sa brosse rotative autonettoyante dispose d’une cadence de 3000 tours par minutes pour une aspiration et un nettoyage en profondeur. C’est clairement l’arme fatale du ménage !

Alors que le Roborock S7 Pro Ultra coûte normalement 1395,06 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 879 €. Si ce prix ne s’affiche pas, tapez le code NNNFRSOLDES7PRO pour profiter de la promotion.

► Le Roborock Dyad Pro à 389 € au lieu de 540 €

Il n’y a pas que les aspirateurs autonomes dans le catalogue de Roborock. En effet, le Roborock Dyad est un aspirateur à main très puissant : 17000 Pascals d’aspiration ! Il est extrêmement polyvalent puisqu’il s’occupe des détritus, mais aussi les saletés liquides ou humides. Pour cela il dispose d’un réservoir d’eau propre de 850 ml qui va être distribuée dans les rouleaux. Le Dyad va ensuite aspirer cette eau sale pour un résultat impeccable sans avoir besoin de sécher les sols. Vous n’avez plus besoin de passer l’aspirateur et la serpillière puisque le Roborock Dyad fait les deux en même temps ! Sa batterie de 4000 mAh lui octroie une autonomie de 43 minutes (300 m² de surface). Cerise sur le gâteau, le Dyad va nettoyer tout seul ses rouleaux pendant qu’il recharge sur sa base. Notez aussi que l’appareil est léger et maniable : c’est vraiment un aspirateur que l’on peut utiliser facilement et pas une machine qui sera oubliée dans un placard…

Alors que le Roborock Dyad Pro coûte normalement 540,97 €, le prix est en ce moment de 409 €, mais avec le code NNNFRROBOPRO, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre 389 €.