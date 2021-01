Bons Plans Samsung : les Galaxy S20 FE et Z Flip à tout petits prix

En ce début d’année 2021, retrouvez le Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy Z Flip à prix coûtant sur le site Rakuten. Le premier passe à 510 € au lieu de 759 €, tandis que le second smartphone pliable de Samsung voit ses tarifs descendre sous la barre des 1000 €, en passant à 808 € au lieu de 1300 €. De très belles réductions.

On commence cette année 2021 avec des promotions assez folles chez Rakuten. En ce vendredi 8 janvier 2021, les smartphones Samsung sont mis à l’honneur. En premier, l’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G passe de 759 € à 508,99 € sur le site marchand (-32 %). Une véritable aubaine pour ce smartphone qui offre des performances similaires au Galaxy S20, la facture salée en moins.

En effet, cette version compatible 5G embarque un Snapdragon 865G, soit la puce la plus puissante du marché actuellement. À cela il faut rajouter 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, une belle dalle Super AMOLED 6,8″ en définition Full HD+ compatible 120 Hz ou 60 Hz et une batterie plutôt généreuse de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 25W.

Bien entendu, appareil Samsung oblige, les performances photo du Galaxy S20 FE ne sont pas en reste. On retrouve un triple capteur photo arrière d’excellente facture, composé d’un capteur principal de 12 MP, d’un objectif ultra-grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif x3 de 8 MP. Sur la face avant, les utilisateurs et amateurs de selfies profiteront d’un capteur 32 MP. Pour 508 €, vous êtes donc devant un smartphone ultra puissant, aux performances photo honorables, et de surcroît compatible 5G. C’est le moment d’en profiter !



Le Galaxy Z Flip fleure bon les années 90

Venons-en ensuite à la seconde promotion du jour. Depuis le Galaxy Fold premier du nom, Samsung s’est imposée comme le leader incontesté sur le marché des smartphones pliables. En même temps, il faut dire que les concurrents ne se bousculent pas au portillon, mis à part Motorola avec son Razr.

Le Galaxy Z Fold 2, ou encore le Galaxy Z Flip, sont des smartphones à part. Ils font partie de ces appareils qui sortent du lot, et qui ont malheureusement un prix très élevé. Mais c’était sans compter Rakuten. En effet, le site propose le Galaxy Z Flip au prix exceptionnel de 808 € au lieu des 1399 € demandés en temps normal ! Soit une réduction de 42% sur le prix d’origine du smartphone pliable.

Pour rappel, avec le Galaxy Z Flip, Samsung a opté pour un pliage à la verticale. De fait, le Galaxy Z Flip rappelle ses bons vieux smartphones à clapet des années 90. Bien entendu, le Z Flip ne se contente pas de se plier. Sa fiche technique reste solide : un processeur Snapdragon 855+ gravé en 7 nm, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, une batterie de 3000 mAh, et une dalle Super AMOLED 6,7″ en définition Full HD+ (2636 x 1080 px).

Vous l’aurez compris, si vous avez toujours rêvé de vous procurer l’un des derniers smartphones pliables de Samsung, et d’avoir un appareil futuriste entre les mains, ne passez pas à côté de cette belle promotion pour le Galaxy Z Flip.