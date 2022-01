Bons Plans : les Xiaomi Redmi Note 11 et Note 11S sont déjà en promotion !

Comme chaque année, la marque Xiaomi sort sa très attendue gamme « Redmi Note », une série de smartphones avec un rapport qualité/prix imbattable sur le secteur des « mid-range », ces appareils entre 150 et 280 €. Alors qu’ils viennent à peine d’être commercialisés, les Redmi Note 11 et Note 11S sont déjà en promo…

Cette année, les Redmi Note de chez Xiaomi sont déclinés en 4 versions : Note 11, Note 11S, Note 11 Pro et Note 11 5G. Mais nous ne nous intéresserons ici qu’aux deux premiers puisqu’en plus de constituer le fer de lance de la gamme, ils sont tous les deux en promotion avec notre partenaire. Mais commençons par faire les présentations…

Le Xiaomi Redmi Note 11 à partir de 159 €

Le Xiaomi Redmi Note 11 propose un très bel écran AMOLED de 6,43 pouces (16,33 cm) avec une définition Full HD et un rafraîchissement très confortable de 90 Hz. Pas de souci en ce qui concerne les performances puisque la puce Qualcomm Snapdragon 680 gravée en 6 nm assure même le superflu avec ses 4 ou 6 Go de RAM. L’appareil embarque le dernier OS MIUI 13 avec le déploiement d’Android 12 prévu pour le premier trimestre 2022. Un appareil qui intègre aussi une batterie de 5000 mAh, une prise jack, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreinte latéral et une certification IP53. Côté photo, c’est ultra complet avec un objectif principal de 50 mégapixels (f/1,8), un super grand-angle de 8 mégapixels, un module macro de 2 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels pour parfaire les portraits. Enfin, les selfies sont assurés par un objectif frontal de 13 mégapixels (f/2,4) bien caché dans le poinçon central derrière l’écran.

L’appareil est déjà en promo sur le site, mais en utilisant le code FRMI10, vous économiserez encore un peu. Cela signifie que la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage se retrouve au final à 142,70 € (159 $). La version 4+128 est affichée à 160,70 € (179 $) et il faudra compter 178,60 € (199 $) pour le modèle 6+128.

Le Xiaomi Redmi Note 11S à partir de 219 €

Le Xiaomi Redmi Note 11S garde une bonne partie de ces spécifications techniques, mais ici les performances sont un poil au-dessus avec un SoC MediaTek Helio G96 adossé à 6 ou 8 Go de RAM. Pareil pour la partie photo puisque ici l’objectif principal est un magnifique module 108 mégapixels avec une taille de 1/1,52 pouce et une ouverture à f/1,9 développé par Samsung. Si la version avec 6 Go de RAM et 64 Go d’espace est à 196,56 € (219 $), les versions 6+128 et 8+128 sont respectivement à 241,45 € (269 $) et 259,40 € (289 $).

Des cadeaux pour tout le monde !

Les 600 premiers clients recevront des écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Bud3 Pro et les 600 suivants auront le droit aux Xiaomi Air 2SE, mais vous aurez aussi une chance de gagner un autre cadeau par tirage au sort : Xiaomi TV 4a 55 pouces, Xiaomi TV Stick, Redmi Note 11, aspirateurs, bons de réduction, etc.