En ce moment, la gamme de générateurs électriques « power station » FOSSiBOT est en promo chez Geekbuying. Camping, jardinage, barbecue, fête sur la plage, plaisance : c’est le moment ou jamais pour vous équiper ! Livraison rapide, gratuite et sans surprise depuis les entrepôts européens…

Le FOSSiBOT 2400 à 1099 € au lieu de 1775 €

Le FOSSiBOT 2400 est un appareil permettant de délivrer de l’électricité à la demande vers plusieurs appareils. Il dispose pour cela d’une batterie de 2048Wh (640Ah) qui développe une puissance de 2400 Watts. Complètement rechargeable en 90 minutes (comptez 70 min pour passer de 0 à 80%), cette « power station » est compatible avec un grand nombre de prises. Le FOSSiBot propose en effet 3 prises AC 220-240V au format européen, une sortie « allume-cigare », 4 USB-C (3 de 20 W et une de 100 W), 2 USB-A (norme QC 3.0), 2 ports XT60 (12V/25A) et 2 ports DC5521 (12V/3A).

Un nombre impressionnant d’appareils compatibles

De quoi recharger ou alimenter ordinateur, smartphone, réfrigérateur, drone, projecteur, four, perceuse, radiateur, sèche-cheveux, rasoir électrique, téléviseur, grill, lampe, fer à repasser, etc. L’appareil dispose d’un compartiment pour ranger les câbles, d’un écran LCD de contrôle pour surveiller la puissance délivrée et la charge, mais aussi d’une lampe LCD intégrée. Pratique pour bricoler ou si vous faites du camping.

Côté sécurité, le FOSSiBOT propose un stop automatique en cas de surchauffe et de ventilateur avec filtre pour éviter les intrusions d’insectes dans l’appareil. Un beau bébé de 22 kg qui résiste aussi à la condensation et aux éclaboussures.

Alors que le FOSSiBOT 2400 coûte normalement 1775 €, Geekbuying propose une vente flash. L’appareil est donc affiché à 1299 € dans la limite des stocks disponibles, mais avec le code NNNFRSOLDEF24, vous aurez encore 200 € de réduction pour un prix final à 1099 €. Une affaire !

Le FOSSiBOT 2400 + le panneau solaire SP200 à 1349 € au lieu de 1850 €

Vous êtes convaincu par le FOSSiBOT 2400, mais vous êtes du genre à partir longtemps en vadrouille ? Sachez que l’appareil permet de se recharger avec des panneaux solaires ! Et oui, au lieu de compter sur la civilisation pour faire le plein en 1h30, vous pouvez aussi aussi compter sur la puissance de la nature. L’appareil est en effet vendu avec un panneau solaire optionnel de 200 Watts. Pliable et léger (8 kg), ce dernier va convertir l’énergie solaire en électricité tout au long de la journée pour recharger le FOSSiBOT. Même en condition lumineuse difficile, il est possible de passer de 0 à 100 % en 8 ou 10 heures.

Avec ça, vous serez autonome à 100 %, même au milieu de l’océan !

Alors que l’appareil et son panneau solaire coûtent normalement 1850 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 1599 €. Mais avec le code NNNFRSOLDEFF2400 le prix descend encore à 1349 €.

Le FOSSiBOT 2400 + 2 panneaux solaires SP200 à 1599 € au lieu de 2243 €



Qu’est-ce qui est mieux qu’un panneau solaire de 200 Watts ? Deux panneaux solaires de 200 Watts ! Cette solution est réservée encore une fois à ceux qui désirent être complètement autonomes, mais pourquoi choisir 2 panneaux plutôt qu’un seul ? Car s’il est facile de recharger en 8 heures le FOSSiBOT avec un panneau, vous pourrez faire le plein en seulement 4 heures. Cela s’avère pratique si vous utilisez beaucoup d’appareils qui consomment : four, frigo, grill, radiateur, etc. Bref, si vous êtes en famille avec peu de chance de trouver une prise de courant, cette solution semble la plus adaptée !

Le FOSSiBOT avec ses deux panneaux solaires coûte normalement 2243 €, mais le prix est en ce moment à 1799 €. Cependant, avec le code NNNFRSOLDEFOSSI, vous profitez d’une remise supplémentaire de 200 € pour atteindre 1599 €.