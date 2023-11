Bons Plans : les montres connectées KUMI à partir de 16,99 €

La KUMI KU6 Meta à 19,99 € !

Alors qu’on doit normalement débourser 39,99 € pour s’offrir la KUMI KU6 Meta, elle est en ce moment en promotion. On peut même se l’offrir pour seulement 19,99 € avec le code 20-4 sur AliExpress. Attention, pour l’acquérir à ce prix, vous n’avez que jusqu’au 17 novembre. La bonne nouvelle c’est que les frais de transport sont gratuits. Mais pour ce prix, qu’est-ce que propose cette montre connectée ?

Cette KU6 Meta est équipée d’un écran de 1,96 pouce avec une définition de 386×320 pixels. Elle embarque une boussole, des fonctionnalités permettant de suivre votre activité physique et vos phases de sommeil, votre rythme cardiaque, votre tension, votre saturation en oxygène, etc. Vous pouvez aussi mieux suivre vos efforts parmi une centaine de sports différents. La KUMI KU6 Meta se connecte naturellement à votre smartphone via Bluetooth et peut tout à fait afficher vos notifications, vos messages, mais elle peut aussi passer ou répondre à un appel grâce à son micro et son haut-parleur. Une montre connectée sou Android qui est aussi équipé de gadgets sympas comme le déclenchement à distance de votre appareil photo ou faire sonner votre smartphone si vous l’avez perdu.

La KUMI GW5 à 16,99 €

La KUMI GW5 propose peu ou prou la même chose que sa cousine la KU6 Meta sauf que son écran est circulaire au lieu d’être carré. Elle aussi est en promotion puisqu’avec le code 15-1 vous faites passer le prix de 33,99 € à 16,99 € ! La GW5 embarque les mêmes fonctionnalités de monitoring que la KU6 Meta, la possibilité de voir ses notifications ou de passer un appel téléphonique.

Elle est aussi étanche et propose une autonomie d’environ une semaine. C’est aussi une montre très sympa qui ne vous lassera jamais. Il faut dire qu’elle propose des centaines d’habillages différents : il suffit de choisir son skin en fonction de vos envies. Notez qu’avec la fonctionnalité NFC, la GW5 permet d’ouvrir votre porte d’entrée par exemple. Une montre très bon marché qui se recharge la nuit avec son câble fourni.

C’est la fête sur le store KUMI !

Pour la fête chinoise du 11/11, KUMI propose des cadeaux en pagaille. En mettant une montre KUMI KU6 Meta ou GW5 dans votre panier et dans votre wishlist (cliquez sur le cœur), vous avez une chance d’en remporter une gratuitement ! Il est même possible de remporter des modèles plus onéreux comme la KUMI GW16T Pro ou la KUMI U3. Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus et profiter des promos au jour le jour jusqu’au 17 novembre !