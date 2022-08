Bons plans : les aspirateurs intelligents iLife L100 et W455 jusqu’à -71 % !

Normalement affiché au prix de 617 €, le iLife L100 est en ce moment proposé à 252 € soit une grosse promotion de 59 % sur un des meilleurs aspirateurs-robots du marché. Mais qu’est-ce que le L100 a de si particulier ? Il s’agit d’un appareil à guidage laser qui emprunte forcément la meilleure route pour faire le ménage : il détecte les tapis, respecte les lieux que vous avez choisi de ne pas traiter, respecte le planning que vous aurez défini, etc. Il est aussi contrôlable à la voix ou via l’application : lancez le nettoyage lorsque vous le désirez, même si vous êtes au travail !

iLife L100 : l’ultra-complet

Avec ses brosses rotatives, il récupère un maximum de saletés. Car le iLife L100 n’est pas qu’un aspirateur avec une puissance d’aspiration de 2000 Pascals, il est aussi équipé d’une réserve d’eau de 450 ml avec une serpillière vibrante pour laver les sols. C’est à vous de choisir le débit de l’eau pour vous adapter à la nature de vos sols. Le robot est livré avec sa base de recharge auprès de laquelle il ira reprendre des forces lorsque sa jauge de batterie descendra à moins de 10 %. Il reprendra alors le travail comme si de rien n’était. C’est le compagnon idéal des grandes maisons ou des grands appartements.

iLife W455 : pour laver les sols parfaitement

Le iLife W455 n’est pas un aspirateur, c’est un robot qui lavera vos sols en profondeur. Normalement affiché à 508 €, il est en ce moment à seulement 249,95 € soit plus de 50 % de réduction (avec le code PDR25, vous économisez encore 25 €). Comme les robots de sa génération, il est contrôlable à distance, se repère dans l’espace grâce à son système Panoview à base de gyroscope et ajuste la puissance en fonction du type de sol. Mais comment le W455 se démarque-t-il de ses concurrents ? Il va en fait asperger d’eau les sols durs (de cuisine par exemple) avant de frotter, d’aspirer l’eau sale et de passer la raclette : tout ça en un seul passage. Il laissera votre sol sec en moins d’une minute. L’eau usée ira dans un réservoir de 0,9 litre et il suffira de la jeter lorsque l’appareil vous le signifiera.

Des tonnes de promos !

Mais ce n’est pas tout puisque le robot aspirateur LiDAR iLife A11 et le iLife V7sPlus sont aussi en promotion durant cette période. Et pour voir toutes les promotions, vous pouvez aussi aller jeter un coup d’œil sur la page dédiée à la marque. En ce moment il y a des réductions sur plusieurs paliers d’achat : 2 € sur 25 € d’achat, 7 € sur 50 €, etc. Jusqu’à 50 € de réduction sur un achat à 400 €. En cumulant avec les offres de la Mega Brands Sale, vous pouvez économiser jusqu’à 71 % sur le prix normal !