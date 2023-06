Bons plans : la FOSSiBOT F3600 en promo chez Geekbuying !

Le FOSSiBOT F3600 à 1784 € au lieu de 2804 €

Le FOSSiBOT F3600 est un appareil permettant de délivrer de l’électricité à la demande vers plusieurs appareils. Il dispose pour cela d’une batterie de 3840Wh (48V/80Ah) qui développe une puissance de 3600 Watts. Complètement rechargeable en 90 minutes, cette « power station » est compatible avec un grand nombre de fiches. L’appareil propose en effet 3 prises AC 220-240V au format européen, une sortie « allume-cigare », 4 USB-C (3 de 20 W et une de 100 W), un USB-A (norme QC 3.0), un port XT60 (12V/25A) et 2 ports DC5521 (12V/3A).

Une « power station » qui alimente tous les appareils électriques

Un beau bébé de 41 kg facilement transportable avec ses grosses roulettes et sa poignée télescopique. La FOSiBOT F3600 permet de recharger ou alimenter les appareils les plus gourmands en énergie et en puissance : réfrigérateur, radiateur, sèche-cheveux, fer à repasser, lampe, grill, voiture électrique, four, perceuse, etc. Bien sûr vous pouvez aussi compter sur lui pour des tâches plus faciles : ordinateur, smartphone, drone, rasoir électrique, etc. L’appareil dispose d’un écran LCD de contrôle pour surveiller la puissance délivrée et la charge, mais aussi d’une lampe LCD amovible.

Alors que le FOSSiBOT F3600 coûte normalement 2804 €, Geekbuying propose une vente flash. L’appareil est donc affiché à 1999 € dans la limite des stocks disponibles, mais avec le code FOF3600, vous aurez encore 215 € de réduction pour un prix final à 1784 €. La livraison est rapide, gratuite et sans surprise depuis les entrepôts européens…

Le FOSSiBOT F3600 + le panneau solaire SP420 à 2285 € au lieu de 3551 €

Le FOSSiBOT F3600 est bien sûr compatible avec des panneaux solaires pour une recharge « naturelle ». Il est donc possible de lui ajouter un appareil de ce type comme le SP420 qui délivre 420 W d’énergie. Pliable, léger et résistant à la pluie, ce dernier va convertir l’énergie solaire en électricité tout au long de la journée pour recharger le FOSSiBOT. Même en condition lumineuse difficile, il est possible de passer de 0 à 100 % en 2 heures.

Alors que l’appareil et son panneau solaire coûtent normalement 3551 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 2399 €. Mais avec le code FOF3600S1 le prix descend encore à 2285 €.

Le FOSSiBOT F3600 + 2 panneaux solaires SP420 à 2745 € au lieu de 4112 €

Le FOSSiBOT avec ses deux panneaux solaires coûte normalement 4112 €, mais le prix est en ce moment à 2899 €. Cependant, avec le code FOF3600S2, vous profitez d’une remise supplémentaire de 154 € pour atteindre 2745 €.

Le FOSSiBOT F3600 + 3 panneaux solaires SP420 à 3225 € au lieu de 4766 €

Le FOSSiBOT avec ses deux panneaux solaires coûte normalement 4766 €, mais le prix est en ce moment à 3399 €. Cependant, avec le code FOF3600S3, vous profitez d’une remise supplémentaire de 174 € pour atteindre 3225 €.

Le FOSSiBOT F3600 + 4 panneaux solaires SP420 à 3685 € au lieu de 5421 €

Le FOSSiBOT avec ses deux panneaux solaires coûte normalement 5421 €, mais le prix est en ce moment à 3899 €. Cependant, avec le code FOF3600S4, vous profitez d’une remise supplémentaire de 214 € pour atteindre 3685 €.