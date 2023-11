Bons Plans : imprimantes 3D et graveur laser en promo chez Cafago !

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X2 à 168 €

La Artillery Sidewinder X2 est une imprimante 3D qui s’adresse aux débutants qui ne veulent pas d’un gadget pour commencer l’aventure. Elle embarque des fonctionnalités avancées comme la détection de filament, la reprise d’impression en cas de panne de courant, un calibrage automatique et un lit chauffant qui atteint une température de 110°C. C’est aussi une machine qui propose un gros volume d’impression (400 x 300 x 300 mm) et un écran tactile LCD. La Sidewinder X2 est aussi silencieuse et précise avec des couches d’impression comprises entre 0,1 et 0,35 mm.

Enfin, c’est une imprimante 3D qui est compatible avec la plupart des filaments du commerce : PLA et PLA flexible, ABS, Wood, PVA et HIPS. C’est l’imprimante 3D du moment ! Affichée normalement à 289 €, elle est proposée à 168 € en ce moment : une réduction unique de 42 % pendant le Black Friday.

Atomstack Maker A5 V2 à 121 €

Le graveur laser Atomstack Maker A5 V2 est un des meilleurs rapport qualité/prix du moment. Avec une puissance maximale de 6 Watts, son faisceau laser permet de graver sur tous types de matériaux : bois, métal, cuir, céramique, verre, ardoises, acrylique, etc. L’armature en aluminium lui permet de graver des supports de 400 x 400 mm en une seule fois. L’appareil est proposé avec d’autres modules supplémentaires comme la pompe à air qui permet de diminuer l’effet « brûlé » sur les bords des découpes.

La Atomstack Maker A5 V2 est aussi un des seuls appareils de ce type avec une carte mère 32 bits pour une précision jamais atteinte. L’appareil embarque un dispositif arrêtant la gravure si le laser ne fait pas de mouvement pendant une longue période ou s’il détecte une flamme. C’est aussi un graveur rapide puisqu’il permet de réaliser des tâches à 24000 mm par minute. Alors que cet appareil coûte normalement 359 €, cette promo fait baisser le prix à 121 € en utilisant le code RSOBEU3.

La FLSUN V400 à 469 €

La FLSUN V400 se retrouve en ce moment à seulement 469 € ! Cette dernière permet de créer des objets très volumineux (300 x 300 x 410 mm) et est compatible avec les types de filaments les plus utilisés : PLA, PLA+, Wood, TPU, ABS, PETG, PC et Nylon. L’impression peut se faire depuis un PC ou de manière complètement autonome grâce à une carte SD et à son écran tactile couleur. En ce qui concerne les fonctionnalités « pros », on compte la reprise d’impression en cas de coupure de courant, un lit chauffant à 110° permettant d’éviter les problèmes d’adhérence et une détection de filament pour ne pas gâcher ses créations.

Mais ce qui fait la force de cette FLSUN V400, c’est sa rapidité d’exécution avec une vitesse de pointe à 400 mm/s. Lorsque les appareils d’entrée de gamme culminent à 50 mm/s, cela fait toute la différence ! Au lieu de passer une vingtaine d’heures sur un projet, la FLSUN V400 boucle l’impression en 6 heures. Rapide, précise et silencieuse, c’est l’imprimante 3D pour l’élite ! Pour en profiter à ce prix, il faudra utiliser le code OSUHWS3 au moment de l’achat. C’est aussi simple que ça…