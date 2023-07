Bons plans hi-tech : des promos sympas chez GearBerry

La Easythreed K7 à 63,35 €

Vous avez envie de vous mettre à l’impression 3D, mais vous n’avez pas envie de vous ruiner ? Si le but est de faire quelques objets simples et d’initier un enfant, pourquoi ne pas commencer par cette Easythreed K7 ? Compacte, elle tient sur le coin d’un bureau et permet de débuter dans l’impression 3D sans dépenser une fortune ou avoir à dédier une place conséquente. Elle est aussi facilement démontable. L’appareil permet de faire des impressions PLA de 100x100x100 mm avec une précision de 0,1 – 0,4 mm. Un bon point de départ compatible avec les logiciels Easyware, CURA et SimplifyD.

Normalement affichée à 89 $, vous profitez d’une réduction de 20 $ avec le code GB20off. Cela amène le prix à 69 $, soit 63,35 € au cours actuel.

la CTECHi GT 1500 à 862 €

Une « power station » est un appareil qui contient de puissantes batteries capables de délivrer de l’électricité là où il n’y en a pas. Idéal pour les vadrouilleurs, les campeurs, les fêtards et les bricoleurs ! Cette CTECHi GT 1500 délivre 1500 W (1210 Wh) et se recharge complètement en 6h. Elle est équipée de deux prises de courant 220V de 3 ports USB-A, d’un port USB-C, d’une prise allume-cigare, d’un écran de contrôle et d’un système de ventilation. Il est même possible de lui ajouter des panneaux solaires ou de la recharger depuis votre voiture.

Normalement affichée à 959 $, vous profitez d’une réduction de 20 $ avec le code GB20off. Cela amène le prix à 939 $, soit 862 € au cours actuel.

Le graveur Sculpfun S30 Pro Max à 623,30 €

Le graveur laser Sculpfun S30 Pro Max est ce qui se fait de mieux sur le marché. Entièrement sécurisé, l’appareil dispose d’une puissance maximale de 20 W avec un faisceau laser qui permet de couper à travers 15 mm de balsa ou 10 mm de contreplaqué en une seule passe. C’est un appareil polyvalent qui peut graver sur tous types de matériaux : bois, métal, cuir, céramique, verre, ardoises, acrylique, etc. L’armature en aluminium lui permet de graver des supports de 410 x 400 mm en une seule fois. L’appareil est compatible avec des modules optionnels comme la pompe à air qui permet de diminuer l’effet « brûlé » sur les bords des découpes.

Normalement affichée à 699 $, vous profitez d’une réduction de 20 $ avec le code GB20off. Cela amène le prix à 679 $, soit 623,30 € au cours actuel.

Nous vous rappelons que les articles GearBerry sont expédiés depuis les entrepôts de la marque situés en UE, vous ne paierez pas de frais de douane et vous serez livrés entre 3 et 7 jours. Notez aussi que le code GB20off est valable pour tout le site, alors faites-vous plaisir !