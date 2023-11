Bons plans : deux trottinettes électriques Yadea à -200 et -300 € !

Dans le monde des trottinettes électriques, il y a l’entrée de gamme entre 200 et 350 € et puis il y a les autres. La marque Yadea est connue pour proposer des trottinettes de qualité fait pour avaler les kilomètres en proposant le meilleur en termes de fiabilité et de qualité des matériaux. Si vous voulez un moyen de transport sûr pour aller au travail, suivez le guide…

La Yadea ElitePrime X1 à 969 € au lieu de 1299 €

Voici une belle réduction de 300 € sur le modèle haut de gamme de chez Yadea, la ElitePrime X1. Cette dernière, en plus d’être esthétiquement réussie, propose de véritables pneumatiques 10 pouces sur 2,7 pouces de large, un moteur de 1500 W, des freins à disque, d’un absorbeur de chocs à l’avant et à l’arrière ainsi qu’un éclairage LED très puissant.

Il est possible de régler sa vitesse de croisière jusqu’à 25 km/h depuis l’écran LCD qui affiche aussi la quantité d’énergie restante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste à parcourir avant de tomber en panne. Mais pas de panique puisqu’avec une charge complète, il est possible de faire jusqu’à 65 km ! Il est possible de grimper des cotes à 30° et de rouler avec un poids de charge de 120 kg : une trottinette électrique de qualité et pas un gadget pour enfant…

Cerise sur le gâteau, la Yadea Elite Prime X1 dispose d’un système breveté de gel auto réparant sur ses pneus pour continuer d’avance même en cas de crevaison. Pour profiter de la réduction complète, il faudra utiliser notre code androidX1. C’est cadeau, ça nous fait plaisir ! Attention, vous n’avez que jusqu’au 27 novembre pour en profiter…

La Yadea KS6 Pro à 599 € au lieu de 799 €

Si vous trouvez la ElitePrime X1 un peu trop chère (pourtant, elle vaut son pesant de cacahuètes !), vous pouvez opter pour sa petite sœur, la Yadea KS6 Pro. Cette dernière est proposée en ce moment avec une réduction de 200 € (jusqu’au 27 novembre).

Comme la X1, cette KS6 Pro se situe dans la catégorie des trottinettes de qualité avec des matériaux solides et des fonctionnalités haut de gamme : des batteries qui lui permettent de faire 55 km à 25 km/h, frein à disque, système de suspension, cadre en alliage d’aluminium, moteur « brushless » de 800 W permettant de grimper des cotes de 20°, pneus auto réparant avec une largeur de 2,7 pouces (diamètre 10 pouces), vitesse ajustable (6, 15 et 25 km/h), éclairage LED ultra puissant, triple système de frein, charge maximale de 110 kg et contrôle des données utilisateur depuis une application dédiée.

Notez aussi que la KS6 Pro est en plus pliable pour la prendre encore plus facilement dans les transports en commun ou la ranger dans un coffre de voiture. Elle est aussi très jolie avec un design soigné.