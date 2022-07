Bons plans : des tonnes de produits Xiaomi en promo chez Goboo

Chez Goboo, vous trouverez énormément de produit Xiaomi en promo en ce moment. C’est d’autant plus avantageux que ce magasin en ligne expédie rapidement ses produits depuis l’Union européenne, sans frais de port et sans frais de douane : smartwatch, écouteurs true wireless, imprimante photo, rasoir et robot aspirateur…

La Redmi Watch 2 Lite à 38,99 € au lieu de 69,99 €

Vous voulez vous offrir une belle montre connectée ? C’est le moment avec cette promo incroyable. Cette Xiaomi Redmi Watch 2 Lite propose plus de 100 modes fitness, une étanchéité à 5 mètres, un mode GPS, un bel écran de 1,55 pouce, une autonomie de 10 jours et la possibilité de consulter son rythme cardiaque et sa saturation en oxygène. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Les Redmi Buds 3 Pro à 38,99 € au lieu de 69,99 €

Les écouteurs « true wirelesss » sont à la mode en ce moment alors pourquoi ne pas opter pour ces Redmi Buds 3 Pro avec suppression active du bruit, la possibilité de les connecter intelligemment à 2 appareils, un chargement rapide (10 minutes pour 3 heures de musique), jusqu’à 28 heures d’autonomie et 3 embouts en silicone pour s’adapter à toutes les oreilles… Pour les obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Le Redmi Buds 3 à 23,99 € au lieu de 49 €

Un peu moins chers que les « Pro », les Redmi Buds 3 sont des écouteurs semi-intra-auriculaires légers, avec une excellente qualité sonore, un mode de suppression du bruit à double microphone et proposant une autonomie de 20 heures. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO202.

Le Mi Electric Shaver S700 à 75 € au lieu de 169 €

Xiaom ne fait pas que des smartphones, des écouteurs ou des smartwatch : ce rasoir électrique propose deux méthodes de charge (une rapide en cas d’urgence et une lente pour économiser la batterie), un corps en aluminium léger et solide, des lames en oxyde de zirconium anticorrosion pour éviter les pincements de la peau et 3 vitesses de rasage. À pleine charge, ce rasoir tient jusqu’à 60 minutes, vous pouvez donc l’emmener en voyage dans prendre sa base. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop à 154 € au lieu de 299 €

Les aspirateurs robots, c’est dépassé ! Cet appareil signé Xiaomi nettoie les saletés, mais va en plus passer la serpillière chez vous. Entièrement programmable depuis l’appli, le Mi Robot passe sous les meubles, étudie la meilleure route et permet de nettoyer à fond chez vous aux heures où vous n’êtes pas là. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO99.

La Mi Portable Photo Printer à 41,99 € au lieu de 89,99 €

Cette imprimante photo de Xiaomi, compacte et légère (12,4 x 8,5 x 2,5 cm pour 180g), permet d’imprimer vos photos en la branchant simplement sur votre smartphone. Vous n’aurez jamais a changer les cartouches d’encre puisque celle-ci fonctionne avec du papier spécial qui révélera les couleurs à la manière d’une imprimante thermique. Cerise sur le gâteau, ces clichés sont aussi autocollants ! Alimentée par batterie, cette imprimante propose des impressions 400 DPI sur du papier de 50 x 76 mm. Pour l’obtenir à ce prix, il faudra utiliser le code GOBOO404.