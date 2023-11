Connaissez-vous le retrogaming ? Il s’agit de rejouer à des jeux vidéo du passé sans pour autant posséder le matériel d’origine ? Vous avez passé des heures devant Super Mario Bros 3 sur NES ? Aladdin sur Megadrive ? Street Fighter 2, GTA Sans Andreas, Tetris, Metal Slug, Zelda, Secret of Mana, Wipe Out ? Replongez dans votre enfance et partagez ces moments d’insouciance avec votre chéri(e) ou vos enfants ! Pas facile pourtant de mettre la main sur une Super Nintendo, une PlayStation 1 ou une Neo Geo en 2023. Les prix des jeux rétro ont explosé et vous n’avez pas envie de devoir brancher une péritel sur votre TV 4K. Pourquoi ne pas acheter une console portable disposant de milliers de jeux et de pouvoir jouer sous votre couette ou sur votre téléviseur en HDMI ? C’est possible et pas forcément hors de prix…

Est-ce que c’est légal ?

La réponse courte est non. Mais comme ces jeux sont ultra-rentabilisés depuis des années, aucune personne ne viendra vous embêter pour ça. Certains ayants droit ont même disparu. Et comme ces nouveaux appareils spécialisés dans le retrogaming ne permettent pas de faire tourner des jeux trop récents, vous êtes tranquille. Mais d’ailleurs, à quels jeux peut-on jouer sur ces machines ? À peu près toutes les consoles de la Nintendo NES à la Dreamcast en passant par la N64, la Game Boy Advance, la Megadrive et la PlayStation. On compte même les machines d’arcade MAME et les bornes Capcom CPS-I, II et III.

La PowKiddy X55 à 88,55 €

La PowKiddy X55 embarque plus de 8000 jeux. Elle propose un écran TFT de 5,5 pouces, deux sticks analogiques et une sortie pour jouer sur un téléviseur et la possibilité d’ajouter des manettes Bluetooth. Vous n’avez rien à faire, car les émulateurs et les jeux sont préinstallés. Avec la batterie de 4000 mAh, vous avez jusqu’à 6 heures de jeu.

Avec le code HANDHELD1, la console passe de 93,26 € à 88,55 €

La Anbernic RG35XX à 42,38 €

De son côté l’Anbernic RG35XX embarque une batterie de 2100 mAh (5 heures de jeu en continu), un écran IPS de 3,5 pouces, 8 boutons d’actions et une croix directionnelle. Elle aussi se connecte en HDMI à votre télé et vous pouvez ajouter une manette en Bluetooth. À vous Final Fantasy 7, Fatal Fury, Mortal Kombat, Sonic, Les Chevalier de Baphomet, Crash Bandicoot, Grand Turismo, Tomb Raider, Metroid, etc.

Avec le code HANDHELD1, la console passe de 47,09 à 42,38 €.