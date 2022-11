Bons plans Black Friday : 3 vélos électriques

Expédié gratuitement et rapidement depuis l’Union européenne, voici trois vélos électriques fiables, puissants, endurants, mais surtout proposés à bas prix chez notre partenaire Geekbuying. Et si vous voulez « rider » à deux, le dernier est un lot assez intéressant…

► Le Bezior X1500 à 1283,65 € au lieu de 2045,59 €

Le Bezior X 1500 est un vélo électrique avec un moteur d’une puissance de 1500 W qui peut atteindre la vitesse de 40 km/h : une belle performance pour un véhicule de 28 kg propulsés par une batterie très puissante de 48V (12 800 mAh). Cette dernière est amovible de son compartiment étanche pour une recharge plus pratique. L’autonomie du Bezior X 1500 est aussi très intéressante puisqu’il permet de faire entre 45 et 100 km suivant le niveau d’assistance que vous souhaitez utiliser. Mais ce qui fait la force de ce vélo électrique ce sont ses dimensions puisqu’une fois plié, il ne fait que 100 x 105 x 45 cm. Il rentre donc parfaitement dans le coffre d’une voiture. Il propose aussi une suspension hydraulique, des pneus de 26 pouces extralarges, un écran de contrôle imperméable, des freins à disque, un dérailleur Shimano à 9 vitesses et un puissant éclairage LED à l’avant et à l’arrière.

Le Bezior X1500 coûte 2045 € le reste de l’année, mais il est en ce moment en promotion à 1329 €. Avec le code GKB22BF50 vous pourrez même l’acquérir à seulement 1283,65 € !

► Le Z8 à 915,44 € au lieu de 1371,56 €

Le Z8 est un vélo électrique destiné aux baroudeurs. Il est équipé de jantes 20 pouces avec pneus antidérapants, un dérailleur 7 vitesses, un système de freins à disque et des suspensions à l’avant et à l’arrière. Il dispose d’une selle confortable et, même s’il n’est pas pliable, il est de taille assez réduite (164 x 108 cm). L’engin dispose d’une batterie de 15 Ah amovible qu’il est possible de recharger complètement en 6 heures et d’un système d’éclairage à LED très performant. Comme la plupart des vélos de ce type, celui-ci propose 3 modes de propulsion : entièrement mécanique, 100 % électrique ou en mode « assistance au pédalage » ou l’accu se recharge automatiquement dans les descentes par exemple. Le moteur de 500 W vous permettra de faire entre 40 et 120 km en fonction du degré d’assistance que vous désirez utiliser. Côté vitesse, vous pourrez circuler à 45 km/h.

Le Z8 est normalement affiché à 1371 €, mais il est proposé en ce moment à 981,88 €. Avec le code GKB22BF50, le prix descendra à 915,44 €.

► Les 2 Engwe EP-2 Pro à 1799,69 € au lieu de 2714,84 €

Qu’est-ce qui est mieux qu’un vélo électrique ? Deux vélos électriques ! Pour ce Black Friday, Geekbuying propose un lot de 2 Engwe EP-2 Pro : économisez 900 € sur l’achat séparé ! Mais que propose l’engin ? Des jantes de 20 pouces, un dérailleur Shimano 7 vitesses, un système de freins à disque et une structure complètement pliable. Le Engwe EP-2 Pro dispose d’une batterie de 13 Ah amovible qu’il est possible d’utiliser en mode 100 % électrique avec un moteur ultra puissant de 750 W (couple de 60 N/m !). Avec cet engin, vous pourrez faire entre 70 et 120 km. Côté vitesse, vous pourrez circuler à 30 km/h à condition de ne pas dépasser la charge maximale de 150 kg. Encore un vélo de baroudeur !

Le lot de 2 Engwe EP-2 Pro coûte 2714,84 €, mais pendant le Black Friday le prix descend à 1874,99 €. En utilisant le code NNNFRBEENGWE2PRO vous obtiendrez une nouvelle remise pour atteindre le prix de 1799,69 €.