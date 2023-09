Les bons plans continuent chez Geekbuying pour les « Super Sales ». Ici, nous vous présentons une sélection de quatre trottinettes électriques « Off-road » avec des réductions de plus de 50 %. Cerise sur le gâteau, elles sont toutes livrées gratuitement depuis l’Europe sans frais de douane.

La KuKirin G3 Adventurers à 659 € au lieu de 1151 €

La Kukirin G3 Adventurers est une trottinette électrique pliante pour un encombrement réduit. Idéal pour la mettre dans une voiture ou la prendre dans les transports en commun. Elle est équipée de véritables pneumatiques 10,5 pouces, d’un puissant moteur de 1200 W permettant d’atteindre les 50 km/h, de freins à disque, d’absorbeurs de chocs d’un éclairage LED très puissant. L’écran LCD étanche affiche la quantité d’énergie restante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste à parcourir avant de tomber en panne. Mais pas de panique puisqu’avec une charge complète, il est possible de faire jusqu’à 70 km. Une trottinette « Off-road » pour les baroudeurs…

Alors que cet engin coûte normalement 1151,57 €, cette promo unique fait descendre le prix à 739 €, mais avec le code NNNAFFS699, la facture sera finalement de seulement 659,13 €. Une sacrée promo !

La KuKirin G4 Off-Road à 765 € au lieu de 1677 €

Encore une trottinette « tout terrain » pour la ville ou les chemins de terre. La KuKirin G4 Off-Road est ce qui se fait de mieux en la matière : des batteries de 20 000 mAh qui lui permettent de faire 75 km (vitesse de pointe à 70 km/h), freins à disque et système ABS, alliage d’aluminium, moteur « brushless » de 2000 W permettant de grimper des cotes de 20°, pneus avec un diamètre 11 pouces), vitesse ajustable, éclairage LED ultra puissant… Un engin pliable et plutôt joli !

Normalement affiché à 1677,05 €, cette trottinette de luxe est proposée à 845 €, mais avec le code NNNAFFS699, le prix descend encore à 765,81 €. Qui dit mieux ?

La KuKirin G2 Max à 665 € au lieu de 963 €

La KuKirin G2 Max est un véhicule hybride : à la fois trottinette et scooter puisqu’elle propose un siège amovible : vous pouvez donc faire le foufou dans la forêt ou utiliser la selle pour aller au travail. Ce modèle a tout pour plaire : autonomie de 80 km, châssis pliable, puissant moteur de 1000 Watts, grosse batterie de 20 000 mAh, LED puissantes, vitesse max de 55 km/h, freins à disque, charge utile max de 120 kg et un couple puissant permettant de monter des pentes de 30° ! La Roll’s Royce des trottinettes !

Alors que cette dernière coûte normalement 963,36 €, le prix est en ce moment à la baisse avec un tarif à 735 €, mais en utilisant le code NNNAFFS699, le prix descend encore à 665,13 €.

La KuKirin G3 Pro à 1282 € au lieu de 1792 €

Terminons avec la plus « Premium » des trottinettes de cette sélection : la KuKirin G3 Pro. Avec son moteur d’une puissance de 2 x 1200 Watts cet engin est capable d’atteindre une vitesse maximale de 65 kilomètres par heure, mais aussi de franchir des pentes à 35%. Elle dispose en outre d’une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à 80 kilomètres, ce, grâce à une batterie d’une capacité de 23 000 mAh (52 V). De quoi se balader toute une journée, ou se rendre de son domicile à son travail l’esprit tranquille. Comptez entre 5 et 10 heures pour une charge complète de la batterie. Pliable, elle peut être transportée assez facilement dans le coffre d’une voiture ou dans les transports en commun. Ses deux roues d’une taille de 10 pouces sont dotées d’un système de double freinage hydraulique pour un niveau de sécurité sans pareil. Cerise sur le gâteau : un éclairage puissant et très complet avec pas moins de 11 LED réparties tout autour de l’engin !

Normalement proposée à 1792,28 €, cette trottinette est en ce moment à 1385 €, mais avec le code GKB23SSC7, le prix descend encore à 1282,51 €.