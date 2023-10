Bons plans : 3 vélos électriques en promo chez GearBerry !

Le Engwe EP-2 Pro à 949 € au lieu de 999 €

Facilement pliable et disponible en 3 couleurs, le Engwe EP-2 Pro est un VAE pratique à transporter dans le bus ou le métro. Il dispose d’un moteur puissant de 750 Watts avec des pneus confortables (20 pouces de rayon et 4 pouces de large). Disposant de plusieurs types d’assistance, il est aussi équipé d’un dérailleur 7 vitesses, d’un système de freins à disque à l’avant et à l’arrière, d’un écran LCD, mais surtout d’une batterie de 13 Ah (48V) permettant de faire de longues balades.

Alors que ce VAE coûte normalement 999 €, cette promo d’automne fait baisser le prix à 949 € si vous utilisez le code GBBike50. Profitez-en !

Le Engwe Engine Pro à 1429 € au lieu de 1479 €

Le Engwe Engine Pro est aussi pliable rapidement et propose un moteur de 1000 Watts avec un couple de 55 Nm. Comme son petit frère, le EP-2 Pro, il est tout terrain avec de grandes roues et des pneus larges (20×4 pouces). Son accu de 16 Ah (48 V) lui permet de rouler à 25 km/h. Il est équipé d’un dérailleur avec 8 vitesses. Idéal pour aller au travail ou se faire plaisir en mode « off-road » puisque vous pouvez très bien le placer dans le coffre de votre voiture pour un « week-end nature ».

Normalement affiché au prix de 1479 €, le prix de ce VAE descend à 1429 € avec le code GBBike50.

Le Engwe Engine M20 à 1399 € au lieu de 1449 €

Ce Engwe Engine M20 est un peu « à part » dans le petit monde des VAE avec son look de mobylette des années 30. Il propose pourtant un double moteur de 2×1000 Watts permettant d’atteindre facilement la vitesse de 28 km/h ou au contraire de multiplier son endurance par 2.Utilisez un moteur après l’autre pour faire 75 + 75 km avec une seule charge de la batterie de 26 Ah. Puissant, il monte des cotes de 10° facilement et il est aussi équipé d’un système de frein à disque dernière génération. Le Engwe Engine M20 embarque aussi un système de LED puissante pour une excellente visibilité en pleine nuit. Un VAE qui a un look d’enfer !

Avec le code GBBike50, le prix de ce Engwe Engine M20 passe de 1449 € à 1399 €.

Les « Super Sales » d’automne chez GearBerry !

Jusqu’au 22 octobre, il est possible jusqu’à 400 € de réduction sur une sélection de vélo à assistance électrique (VAE). Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher ces promos très intéressantes avec en plus des cadeaux (antivol, sacoche de selle ou panier) et la possibilité de faire encore plus d’économie avec l’achat de deux vélos identiques.