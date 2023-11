Bons Plans : 3 trottinettes électriques NAVEE à prix cassés

Pourquoi payer les transports en commun et attendre le bus n°53 pendant 18 minutes alors que vous pouvez fendre la bise avec un fier destrier de métal ? Moyen de locomotion des temps modernes, les trottinettes électriques sont très pratiques pour aller au travail ou à la salle de sport. En ce moment trois modèles de chez NAVEE sont en promo : livrés rapidement et gratuitement !

La NAVEE S65 500W à 559 € au lieu de 1200 €

Grosse promotion pour cette NAVEE S65 puisqu’elle était encore affichée au prix de 1200 € il y a quelques semaines. Affichée à 629 € vous pouvez l’obtenir à seulement 559 € avec le code MKSR3. Une réduction de -53 % sur un engin du tonnerre. Cette NAVEE S65 est une trottinette électrique pliante pour un encombrement réduit. Idéal pour la mettre dans une voiture ou la prendre dans les transports en commun. Elle est équipée de véritables pneumatiques 10 pouces, d’un moteur de 500 Watts, de freins à disque, d’un absorbeur de chocs à l’avant et à l’arrière et d’un éclairage LED très puissant. Il est possible de régler sa vitesse de croisière jusqu’à 24 km/h depuis l’écran LCD qui affiche aussi la quantité d’énergie restante et le nombre de kilomètres qu’il vous reste à parcourir avant de tomber en panne. Mais pas de panique puisqu’avec une charge complète, il est possible de faire jusqu’à 65 km !

La NAVEE N65 500W à 399 € au lieu de 730 €

Encore une trottinette à prix cassé ! Cette NAVEE N65 est plus abordable que sa grande sœur et elle se retrouve en plus à -45 %. Et pas de code à rentrer cette fois… La Navee N65 est ce qui se fait de mieux en matière de trottinette électrique : des batteries de 12500 mAh qui lui permettent de faire 65 km à 25 km/h, frein à disque et système ABS, alliage d’aluminium, moteur « brushless » de 500 W permettant de grimper des cotes de 25°, pneus avec une largeur de 3 pouces (diamètre 10 pouces), vitesse ajustable (15, 25 et 32 km/h), éclairage LED ultra puissant… Une belle machine permettant de transporter jusqu’à 120 kg.

La NAVEE N40 350W à 259 € au lieu de 599 €

La NAVEE N40 est la trottinette la plus abordable de la gamme et elle est en plus en promo à -56 %. C’est du jamais vu sur un appareil de ce type. Cette dernière a tout pour plaire : autonomie de 40 km, châssis pliable, puissant moteur de 350 W, grosse batterie de 10000 mAh, LED puissantes, vitesse max de 25 km/h, freins à disque, résistante à l’eau (certification IPX4) avec une charge utile max de 100 kg et un couple puissant permettant de monter des pentes de 20° !