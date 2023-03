Bons Plans : 3 téléphones 5G à partir de 262 €

Vous êtes éligible à la 5G dans votre ville, mais vous n’avez pas encore goûté au débit monstrueux de cette nouvelle technologie ? C’est le moment où jamais : les forfaits 5G sont très abordables et les smartphones compatibles sont proposés à des prix de plus en plus bas. Voici notre sélection…

► TCL 20 R 5G : le moins cher de la bande !

Le TCL 20 R est l’appareil 5G le moins cher du moment. À moins de 165 €, vous serez donc prêt pour le tournant technologique de la décennie. Il embarque un très bel écran LCD de 6,52 pouces (16,5 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz, une batterie de 4500 mAh avec charge 18 Watts et pas moins de 3 capteurs photo au dos avec un objectif principal de 13 mégapixels. Côté performance, l’appareil propose le MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Prix : 162,44 €

Les + du TCL 20 R 5G :

Le moins cher des appareils 5G

Très joli design

Bel écran 90Hz et batterie endurante

► Xiaomi Redmi Note 9T 5G : le plus joli !

Ce Xiaomi Redmi Note 9T est une belle porte d’entrée vers la 5G. Il propose un bel écran FHD+ de 6,53 pouces (16,6 cm), un SoC MediaTek 800U gravé en 7 nm, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage UFS 2.2. Comme d’habitude chez Xiaomi, l’autonomie est le point fort de l’appareil puisqu’on pourra compter sur un accu de 5000 mAh et une charge 18 Watts. Côté photo, c’est très complet puisque ce Note 9T embarque un objectif 48 mégapixels qui comporte un mode Nuit convaincant, la possibilité de capturer les clichés en RAW, et deux objectifs complémentaires : un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Cerise sur le gâteau, l’appareil est très joli avec une belle couleur violette qui sort un peu de l’ordinaire !

Prix : 169,90 €

Les + du Redmi Note 9T 5G :

Grosse autonomie

Complet en photo

Une couleur très originale !

► Xiaomi Redmi Note 12 5G : le plus récent !

Dernier arrivé dans ce marché, le Xiaomi Redmi Note 12 5G vient juste de sortir ! Affiché à 299 € sur le site officiel, vous pourrez acquérir l’appareil à seulement 249 € ! Le dernier-né de chez Xiaomi propose un Snapdragon 4 Gen 1 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible à 1 To, un écran magnifique de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un balayage maximum de 120 Hz (2400 x 1080 pixels), une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 Watts et tout un lot d’appareils photo très prometteur. On pourra en effet compter sur un très bon objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un mode macro de 2MP.

Prix : 249 €

Les + du Redmi Note 12 5G :

Le meilleur rapport qualité/prix

Écran avec balayage 120 Hz

Charge rapide 33 Watts