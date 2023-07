Bons plans : 3 téléphones 5G à moins de 250 € !

Trouver un smartphone performant, compatible 5G, quand on a un petit budget peut relever du parcours du combattant. Mais pas d’inquiétude ! Android MT a identifié pour vous trois appareils abordables, qui ne sacrifient pas pour autant leur qualité. Voici trois smartphones 5G entre 199 € et 244 €

► Samsung Galaxy A14 5G

Pourquoi le dernier smartphone d’entrée de gamme Samsung est-il une réussite ? Tout simplement parce que la marque coréenne a réussi à combiner un tarif plus qu’attractif sans pour autant sacrifier la qualité. Le Galaxy A14 5G bénéficie d’un design plus proche des autres smartphones du fabricant, mis en valeur par un écran LCD avec une résolution de 1080p qui conserve son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Samsung a réussi le pari de conserver les performances du A13, tout en réduisant le prix pour cette nouvelle génération, passant sous la barre des 200 € puisque chez Rakuten, la version avec 128 Go de stockage se retrouve à 199 €.

Les + du Samsung Galaxy A14 5G :

Une résolution de qualité pour moins de 200 €.

Un design amélioré, plus proche de la ligne Samsung classique.

Une prise jack, chose rare.

► Xiaomi Redmi Note 12 5G

Le Redmi Note 12, c’est avant tout un portable robuste, avec une autonomie forte, ainsi qu’un écran AMOLED, le tout pour moins de 210 €. On peut le dire, 2023 est une bonne année pour la gamme Redmi Note, grâce à une nouvelle génération de qualité tout en s’adaptant aux budgets restreints.

Xiaomi propose un smartphone complet, avec un écran AMOLED Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une puce Snapdragon 4 Gen 1, 4 Go de RAM et plus de 20 heures d’autonomie. Chez Rakuten, vous trouverez ce beau bébé à seulement 209,14 €.

Les + du Xiaomi Redmi Note 12 5G :

Une autonomie de qualité.

Un écran AMOLED performant.

Des performances de qualité pour moins de 200€.

Une connectique complète (Bluetooth, double SIM, port microSD…).

► OnePlus Nord CE 3 Lite

Après un modèle convaincant en 2022, la gamme Nord CE de OnePlus revient cette année avec un design repensé et des performances intéressantes. La marque a réussi, au travers de petites modifications, à enrichir son modèle sans pour autant révolutionner le concept. Un choix qui permet au OnePlus Nord CE 3 Lite de rester accessible aux petits budgets.

Côté performances, on retrouve un écran Full HD+, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour la version de base et plus de 21 heures d’autonomie pour la batterie du modèle. Plus récent, ce modèle est aussi un peu plus cher puisqu’on le trouvera chez Rakuten à 244 €…

Les plus du OnePlus Nord CE 3 Lite :

Une autonomie intéressante.

De bonnes performances pour moins de 250 €.

Une connectique complète.

Un écran bien pensé.