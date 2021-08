Bons plans : 3 smartphones pas chers pour la rentrée !

Il existe bien entendu des smartphones sous la barre des 100 €, mais ils montreront vite leur limite avec seulement 2 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, un appareil photo très limité et une puce vous limitant aux jeux basiques. Dans cette sélection, vous trouverez uniquement des smartphones qui valent le détour… à prix mini.

► Xiaomi Redmi 9T : un excellent rapport qualité/prix

Prix : 135 €

Le Xiaomi Redmi 9T (à ne pas confondre avec le Redmi Note 9T), est un très bon appareil d’entrée de gamme qui propose de bien meilleures performances que ses cousins les Redmi 9, 9A et 9C grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 662 épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 512. Il embarque aussi des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de placer 2 cartes nano-SIM, un écran 2340 x 1080 pixels de 6,53 pouces (16,6 cm) et une batterie de 6000 mAh très généreuse. Il propose aussi une prise jack, le Bluetooth 5, le WiFi dual Band, le VoLTE, le NFC et la reconnaissance faciale. Côté photo c’est aussi très complet avec un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur pour des portraits et un dernier module macro. L’appareil est disponible à ce prix dans sa belle robe verte si vous désactivez la garantie de livraison (que vous avez de toute façon en payant par CB ou PayPal).

Les + du Xiaomi Redmi 9T :

Des fonctionnalités avancées pour le prix

Une batterie XXL

Un écran magnifique pour cette gamme

► Xiaomi Redmi Note 8 2021 : le best-seller revient !

Prix : 118 €

À sa sortie en 2019, Le Xiaomi Redmi Note 8 a fait connaître la marque chinoise sur le marché français. Véritable best-seller, le Note 8 revient cette année dans une version « 2021 ». Ce dernier propose un écran FHD+ de 6,3 pouces (16 cm), une batterie de 4000 mAh, mais surtout une mise à jour du SoC par rapport à la version 2019 : un MediaTek Helio G85 (avec 4 Go de RAM LPDDR4X) en lieu et place du vieillissant Snapdragon 665. L’appareil est toujours ce qui se fait de mieux en photo dans cette gamme de prix avec un module de 48 mégapixels, un ultra grand-angle (116°) de 8 MP, un objectif macro et un dernier permettant de sublimer vos portraits avec un effet bokeh. Cette version noire très classe propose aussi 64 Go de stockage (extensible à 256 Go), un slot double SIM, un jack, le Bluetooth 4.2, le WiFi 5 et une compatibilité VoLTE. C’est l’appareil idéal à offrir un à enfant pour la rentrée des classes ou pour un senior qui a besoin d’un nouvel appareil. Il est tout indiqué pour le jeu et le multimédia.

Les + du Xiaomi Redmi Note 8 2021 :

Le moins cher de cette sélection

Très complet en photo

La mise à jour d’un des Xiaomi les plus vendus

► POCO M3 : un look original !

Prix : 119 €

Alors que les smartphones se ressemblent tous un peu, ce POCO M3 change la donne. Disponible en bleu et jaune avec un dos en similicuir très classe, l’appareil embarque une puce Snapdragon 662 adossée à 4 Go de RAM et embarquant 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go). L’écran LCD de 6,53 pouces (16,6 cm) Full HD+ est très agréable tandis que la batterie 6000 mAh lui assure une autonomie très confortable. Ce POCO M3 est aussi très complet en photo avec un objectif principal de 48 MP, un capteur dédié à la profondeur de champ pour les portraits et un mode macro. Il intègre aussi un capteur d’empreintes latéral et une charge rapide. Pour l’avoir à ce prix, il faudra entrer le code BG5521c1 puis supprimer la garantie de livraison puisque vous n’en avez pas besoin si vous payez par CB ou par PayPal. Victime de son succès, l’appareil est pour l’instant en rupture, mais il sera bientôt à nouveau disponible dans les prochains jours. Si vous êtes pressés, le Redmi 9T et le Redmi Note 8 sont eux bel et bien disponibles…

Les + du POCO M3 :