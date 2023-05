Bons plans : 3 produits UGREEN jusqu’à -50%

La marque UGREEN s’est spécialisée dans les accessoires pour PC et mobile avec une gamme de chargeurs performants, de hubs USB et de boîtiers pour disque dur SSD . Sur le site officiel du fabricant, nous vous avons déniché 3 produits en promotion…

Chargeur de bureau UGREEN 100 Watts à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50%)

Voilà un petit boîtier (8.7 x 8.7 x 2.5cm ) qui va devenir votre meilleur compagnon ! Ce chargeur se branche sur prise secteur et se place à côté de votre ordinateur, sur votre bureau. Il permet de charger à une puissance maximale de 100 Watts pour faire le plein de plusieurs appareils en même temps : PC, Macbook Pro, Macbook Air, iPhone 14 Pro Max, iPad Pro, Dell XPS 15, Galaxy S22, Pixel 7, console Nintendo Switch, etc. Compatible avec toutes les normes de charge rapide du marché (PD 3.0, Pd 2.0, PPS, QC4+, QC 3.0, FCP, SCP, AFC, Apple 5V/2,4A, etc.), ce petit appareil propose trois ports USB-C et un port USB-A pour une charge rapide, sécurisée et sans la moindre chauffe grâce à ses composants en nitrure de gallium (GaN). À moitié prix, ce serait dommage de s’en passer…

Protection pour SSD 10 Gbps UGREEN M.2 NVMe à 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20%)

Spécialement conçu pour les SSD M.2 NVMe jusqu’à 4 To, cette coque de protection est compatible avec les tailles 2230/2242/2260/2280. Vous pouvez par exemple y insérer sans problème le Crucial WD Kingston Integral. Cette coque de protection embarque une interface USB-C compatible avec la norme USB 3.1 de seconde génération permettant des transferts de 10 Gbps. Son corps en alliage d’aluminium permet une dissipation de chaleur optimale. L’insertion de votre SSD se fait sans outil particulier et la connexion s’opère fait sans driver. Idéal pour stocker vos fichiers volumineux afin de les transférer d’un appareil à l’autre très rapidement (Windows, Linux, Xbox, PlayStation, Android, Mac, iOS), ce boîtier léger et solide protégera vos données. Attention, ce matériel n’est pas compatible avec le format NGFF.

UGREEN Charger Nexode 100 Watts à 56,99 € au lieu de 78,99 € (-28%)

Le chargeur rapide UGREEN permet de recharger 4 appareils en même temps avec une puissance maximale de 100W. Il dispose de 3 ports USB-C et d’un port USB-A. Les deux premiers délivrent du 100 Watts, mais lorsque les trois sont utilisés, la puissance est répartie de la sorte : 45W + 30W + 22,5W. Vous pouvez donc recharger ordinateurs, smartphones (les produits Samsung, Xiaomi, OnePlus mais aussi les iPhone d’Apple), tablettes, console Nintendo Switch ou des AirPods en même temps à puissance maximale pour chaque situation. Ce chargeur UGREEN est plus compact et moins cher que le chargeur Apple pour MacBook Pro 16 pouces tout en remplissant mieux son office puisqu’il ne suffit que de 1h et 54 min pour passer le jauge de batterie de 0 % à 100 % sur ce type d’appareil. Le chargeur rapide UGREEN utilise du nitrure de gallium (GaN) : il s’agit d’un matériau utilisé de plus en plus fréquemment dans la composition des semi-conducteurs des chargeurs. Sa force ? Elle produit beaucoup moins de chaleur pour obtenir un produit bien plus compact (69 x 69 x 33 mm pour 235g).