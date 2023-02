Bons plans : 3 produits UGREEN à tout petit prix

► UGREEN Nexode 65W à 39,99 € au lieu de 54,95 € (-27%)

Le chargeur rapide UGREEN Nexode 65W permet de recharger 3 appareils en même temps. Il dispose pour cela d’un port USB-A et de deux ports USB-C. Puissant et compact (66 x 40 x 31 mm), il ne chauffe pas grâce à sa technologie à base de nitrure de gallium (GaN). Notez que seuls les ports USB-C délivrent du 65 Watts, mais lorsque les trois sont utilisés, la puissance est répartie de la sorte : 45W + 17W + 17W. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide de PD 3.0, QC4+/ 3.0, PPS et SCP pour être compatible avec le plus de matériels possibles : MacBook Pro M1, MacBook Air, HP Spectre, Huawei MateBook, NoteBook, iPad Pro M1, iPhone 14, AirPods Pro, MagSafe and Galaxy S23/S22/S21/S20, Xiaomi Redmi Huawei P40 /P30 Pro /Mate 30, Mate20, etc. Un très bon produit à emmener partout !

► UGREEN Hub 6-in-1 à 26,59 € au lieu de 37,99 € (-30%)

Ce hub 6 en 1 est une sorte de « produit star » chez UGREEN. Il permet de connecter trois appareils USB-A (en version 3.0 avec un débit de 5 Gbps), une carte carte SD, une carte MicroSD et une prise HDMI qui affiche le contenu du smartphone sur un écran externe jusqu’à de la 4K en 60 Hz. Idéal pour les présentations ou pour afficher des photos et des vidéos sur une télé sans emporter de matériel encombrant. Ce hub ultra-complet est compatible avec énormément d’appareils : PC, mobile et tablette Android, MacBook Pro, iPad, etc. Compact et solide avec sa coque en aluminium, c’est un vrai couteau suisse pour les technophiles.

► UGREEN Car Charger 69W à 25,79 € au lieu de 39,99 € (-36%)

Voici la Rolls-Royce des chargeurs sur allume-cigare ! Ce produit de UGREEN d’une puissance totale de 69W permet de charger trois appareils à la fois (un USB-A et deux USB-C). Il est compatible avec différents modes de charge rapide pour une efficacité maximale sur tous vos appareils : PD65W (ordinateur), PD20W (iPhone et Samsung Galaxy), SCP 22,5W (Huawei), QC18W (console, etc.) Il permet tout en conduisant de recharger un MacBook Air en 93 minutes à 100 % ou de passer de 0 à 60 % en 30 minutes sur les derniers iPhone. Le compagnon idéal des travailleurs qui passent du temps dans leur véhicule…