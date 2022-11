Une « power station » est un appareil qui contient de puissantes batteries capables de délivrer de l’électricité là où il y en a pas. On peut y brancher absolument tous les produits du quotidien. Idéal pour les vadrouilleurs et les bricoleurs… Ces 3 produits sont livrés depuis l’Europe sans frais de douane et sans frais de port. Il s‘agit de produits aux normes françaises avec des prises murales « comme à la maison »…

► La Oukitel P2001 Ultimate à 1383,70 € au lieu de 2249,14 €

La Ouktel P2001 Ultimate fait figure de Rolls-Royce dans le domaine des « power stations » puis c’est le plus puissant des appareils de la gamme avec ses 2000 W (4000 W en mode « Surge »), son système de ventilation, son écran de contrôle LCD et sa compatibilité avec les panneaux solaires pour recharger les batteries en pleine nature. Il propose 2 prises de courant alternatif (AC) aux normes françaises 220/240V à 50 Hz. Il propose aussi une prise allume-cigare 12V/9A (DC) et 6 ports USB (4 USB-A et 2 USB-C). À la maison, il faudra seulement 2 heures pour faire le plein, mais une fois en voyage vous tiendrez des jours sans une prise de courant d’autant que vous pouvez aussi le recharger sur votre voiture. Il est possible de brancher tout un tas d’appareils différent grâce à sa grande puissance : perceuse, micro-onde, frigo, ordinateur, lampe, smartphone et même une Tesla. Oui oui.

Alors que cette power station coûte normalement 2249,14 €, cette promo de fin d’année fait baisser le prix à 1699 €, mais avec le code NNNFRBEDEITOUKIT, le prix descend encore à 1383,70 €.

► La FjDynamics PowerSec MP2000 à 1632,56 au lieu de 2556,99 €

La FjDynamics PowerSec MP2000 est une très bonne affaire puisque l’appareil est puissant (2000 W / 2264 Wh) et très complet avec ses 3 prises AC pour la version française 220/240V 50Hz, ses 2 ports USB-C, ses 4 ports USB-A, deux sorties DC « rondes », une prise allume-cigare, ses câbles de branchement (pour recharger sur une prise murale, un panneau solaire ou une voiture). Notez que comme la station Oukitel, le fabricant promet une charge complète en 2 heures (4 à 5 heures avec des panneaux solaires 600 W).

La FjDynamics PowerSec MP2000 2556,99 € le reste de l’année, mais il est en ce moment en promotion à 1699 €. Avec le code GKB22BF50 vous pourrez même l’acquérir à seulement 1632,56 € !

► La NecesPow N1200 à 864,30 € au lieu de 1207,92 €

Cette power station est plus « portable » que les deux précédentes. C’est aussi une bonne affaire, car contrairement aux autres, elle est livrée de base avec ses panneaux solaires pliables de 120 W.

Elle délivre tout de même 1200 W (1280 Wh) et se recharge complètement en 4h30. Elle est équipée de trois prises de courant 220V de 2 ports USB-A, de 2 ports USB-C, d’une prise allume-cigare, d’un écran de contrôle et d’un système de ventilation et d’une lampe intégré. Sans doute le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection et l’appareil idéal pour les campeurs.

Avec cette promo, le prix passe de 1207,92 € à 884,71 €, mais vous pourrez profiter d’une réduction supplémentaire avec le code NNNECESPOW12002. Et hop, le tarif descend encore à 864,30 € !