Bons plans : 3 aspirateurs Roborock en promo chez Geekbuying !

En ce moment, les Roborock S7 Max Ultra, S8 et S7 Pro Ultra sont en promo chez Geekbuying. C’est le moment ou jamais pour vous équiper d’appareils ménagers intelligents et de qualité d’autant qu’ils sont livrés rapidement, gratuitement et sans frais de douane !

Le Roborock S7 Max Ultra à 949 € au lieu de 1199 €

Si vous voulez acheter un aspirateur-robot, éviter les appareils « premiers prix » qui risquent de vous lâcher au bout de quelques mois d’utilisation intensive. Optez plutôt pour des modèles connus comme le Roborock S7 Max Ultra. Il s’agit d’un aspirateur autonome à guidage laser LiDAR qui va dresser une cartographie complète de votre intérieur pour être le plus efficace possible. La cerise sur le gâteau c’est que cet appareil passe aussi la serpillière grâce à son réservoir d’eau. Il peut donc à la fois aspirer et laver en même temps ! Si vous avez des pièces avec des tapis ou de la moquette, il saura de lui-même à quel endroit il faudra arrêter le lavage à l’eau.

Ce modèle vient avec son dock qui fait office de station de recharge, mais qui permet surtout de vidanger le réservoir de poussière et le réservoir d’eau usagée. En bref, vous n’aurez rien à faire à part vider ces réservoirs de temps en temps. C’est clairement la Rolls-Royce des aspirateurs intelligents !

Alors que le Roborock S7 Max Ultra coûte normalement 1199 €, Geekbuying propose une vente flash. L’appareil est donc affiché à 949 € jusqu’au 30 juin dans la limite des stocks disponibles…

Le Roborock S8 à 488 € au lieu de 697 €

Cet aspirateur robot passe aussi la serpillière, mais contrairement à d’autres il embarque un système de navigation laser permettant aussi de mémoriser la position des meubles et des obstacles dans votre domicile. Avec sa puissance d’aspiration de 6000 Pascal, il déloge même les poils d’animaux dans la moquette et les tapis. Sa batterie de 5200 mAh lui permet de fonctionner 180 minutes en une seule charge. Pratique, il se contrôle à la voix avec Alexa ou Google Assistant. Programmez votre ménage sur votre smartphone et profitez d’un sol propre lorsque vous rentrez chez vous !

Alors que l’appareil coûte normalement 697 €, le prix est en ce moment revu à la baisse à 549 €. Mais avec le code GKB11ANNI1 le prix descend encore à 488 €. Une affaire !

Le Roborock S7 Pro Ultra à 758 € au lieu de 1393 €

Le Roborock S7 Pro Ultra est un appareil ultra complet : il passe l’aspirateur, mais aussi la serpillière en fonction du type de sol. Bien sûr, il revient à sa base pour recharger sa batterie, mais il vide aussi le sac à poussière et vidange les eaux usées. À part vider les réservoirs qui sont disposés dans la base, vous n’avez rien à faire ! Avec ses deux bacs à eau et bac à poussière, vous pouvez facilement nettoyer une surface de 300 m². Son système de navigation LiDAR, le S7 Pro Ultra est non seulement capable de distinguer les surfaces et adapter le type de nettoyage, mais il s’oriente parfaitement dans votre domicile.

Puissant et silencieux, il affiche une puissance de 5100 Pascals pour un bruit mesuré à 68 dB. Sa brosse rotative autonettoyante dispose d’une cadence de 3000 tours par minutes pour une aspiration et un nettoyage en profondeur. C’est clairement l’arme fatale du ménage !

Le Roborock S7 Pro Ultra coûte normalement 1393 €, mais le prix est en ce moment à 819 €. Cependant, avec le code GKB11ANNI1, vous profitez d’une remise supplémentaire pour atteindre 758 €.