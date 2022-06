Bons Plans : 3 aspirateurs Roborock à petits prix chez Geekbuying !

Parmi les promos mises en place pour les 10 ans de Geekbuying, nous vous avons sélectionné trois aspirateurs de la marque leader dans ce domaine : les Roborock Dyad, Q7 Max et S7.

Le Roborock Dyad à 336 € au lieu de 508 €

Le Roborock Dyad est un aspirateur à main très puissant de 13 kilopascals qui nettoie les détritus, mais aussi les saletés liquides ou humides. Pour cela il dispose d’un réservoir d’eau propre de 850 ml qui va être distribuée dans les rouleaux pour ensuite être aspirée dans un second réservoir d’eau sale. Plus besoin de passer l’aspirateur et la serpillière puisque le Roborock Dyad fait les deux en même temps avec une efficacité maximale. Sa batterie de 5000 mAh lui permet de laver 280 m² en 35 minutes. Pas besoin d’entretien puisqu’une fois que vous avez terminé les rouleaux se nettoient tout seuls pendant que l’appareil recharge sur sa base.

Le Roborock Q7 Max à 355 € au lieu de 528 €

Cet aspirateur robot passe aussi la serpillière, mais contrairement à d’autres il embarque un système de navigation laser permettant aussi de mémoriser la position des meubles et des obstacles dans votre domicile. Avec sa puissance d’aspiration de 4200 Pascal, il déloge même les poils d’animaux dans la moquette et les tapis. Sa batterie de 5200 mAh lui permet de couvrir plus de 100 m² en une seule charge. Pratique, il se contrôle à la voix avec Alexa ou Google Assistant. Programmez votre ménage sur votre smartphone et profitez d’un sol propre lorsque vous rentrez chez vous !

Le Roborock S7 à 442 € au lieu de 672 €

Si vous voulez acheter un aspirateur-robot, éviter les appareils « premiers prix » qui risquent de vous lâcher au bout de quelques mois d’utilisation intensive. Optez plutôt pour des modèles connus comme le Roborock S7. Il s’agit d’un aspirateur autonome à guidage laser LiDAR qui va dresser une cartographie complète de votre intérieur pour être le plus efficace possible. La cerise sur le gâteau c’est que cet appareil passe aussi la serpillière grâce à son réservoir d’eau de 300 ml. Il peut donc à la fois aspirer et laver en même temps ! Si vous avez des pièces avec des tapis ou de la moquette, il saura de lui-même à quel endroit il faudra arrêter le lavage à l’eau. Un concentré de technologie qui est bien sûr entièrement programmable depuis l’application dédiée.