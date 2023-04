Bons plans : 2 vélos électriques haut de gamme à prix cassé

Avec le retour des beaux jours, on a bien envie de se remettre au sport au tout simplement de profiter des pistes cyclables pour aller au travail. C’est le moment ou jamais avec ces deux vélos électriques performants et très abordables. Ils sont en plus livrés rapidement depuis l’UE et sans frais supplémentaires.

► Le Bezior X500 Pro à 855,99 € au lieu de 1399,99 €

Le BEZIOR X500 Pro dispose d’un cadre en alliage d’aluminium solide, d’une double suspension à vérins, d’un moteur « brushless » de 500 Watts et d’une batterie au lithium amovible de 10400 mAh (48 V). Le X500 Pro embarque des freins à disque mécanique, dispose de pneus 26 x 1,95 pouces adaptés à tout type de terrain. Il dispose aussi d’une autonomie de 100 km maximum (45 km en mode « tout électrique ») et d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses. La puissance du moteur est suffisante pour grimper des pentes jusqu’à 30°. Un appareil fiable, résistant à l’eau et proposant un écran de contrôle LCD. C’est aussi un moyen de transport pliable qui permet d’être transporté très facilement dans les transports ou dans un coffre de voiture (100 x 95 x 45 cm) ?

Un superbe vélo qui se retrouve à un prix très bas en ce moment. Il est en effet affiché normalement à 1399,9 €, mais sur le site de Gogobest on peut le commander à 899,99 €. Le prix est encore en baisse avec le code F7WQ68 puisqu’au final vous pourrez l’obtenir pour 855,99 €. Une réduction de 544 € !

► Le Bezior XF200 à 1299,99 au lieu de 1899,99 €

Le BEZIOR XF200 est encore un cran au-dessus du X500 Pro avec un moteur de 1000 Watts, une batterie de 15000 mAh permettant de faire 50 km en mode « full assist » ou 130 km avec le moins d’assistance possible. Ce vélo électrique propose une vitesse de pointe de 25 km/h, des freins à disque, des amortisseurs, une suspension hydraulique et des pneumatiques larges et adaptés à tous les terrains (20 x 4 pouces. La batterie amovible fait le plein en 6 heures et elle est bien sûr étanche, comme le reste de l’appareil. L’écran LCD donne de bonnes indications sur l’état de la batterie, l’autonomie, la vitesse et la distance parcourue. Le Bezior XF200 est aussi pliable, facile à transporter et suffisamment puissant pour 200 kg de charge. C’est la Rolls-Royce des vélos électriques !

Pas de code à saisir pour ce Bezior XF200 puisque ce dernier, normalement affiché à 1899,99 €, est en promotion à 1299,99 € directement sur le site de Gogobest.

Rappelons que ces deux vélos sont livrés depuis l’UE sans frais de port et sans frais de douane en 6 jours maximum.