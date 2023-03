Bons Plans : 2 tablettes puissantes et de qualité sous Android

Depuis que la majeure partie des constructeurs ont déserté le marché des tablettes, il est bien compliqué de trouver du matériel de qualité sans aller voir du côté de chez Apple. Sous Android pourtant, nous vous avons trouvé du matériel très intéressant Samsung et Xiaomi… Et avec le code RAKUTEN30, vous économisez encore 30 €.

► La Samsung Galaxy Tab S7 FE à 455,90 €

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est surprenante : un magnifique écran de 12,4 pouces (31,5 cm) 2560 x 1600 pixels, un processeur Snapdragon 750G, 4Go de RAM et 64 Go de stockage extensible à 1 To, une compatibilité avec le WiFi 6 dual band, le Bluetooth 5 mais aussi une belle batterie de 10.090 mAh qui lui assure une autonomie plus que confortable. Notons aussi la qualité des finitions, sa finesse (6,3 mm d’épaisseur) et un poids plume de 610 grammes.

C’est aussi une tablette pour le travail puisqu’elle est livrée avec son S Pen avec reconnaissance d’écriture manuscrite. Une bien belle tablette, livré rapidement à un prix imbattable d’autant que les frais de port sont gratuits ! Vous profiterez aussi d’un bon d’achat de 24,30 € sur votre cagnotte Rakuten. Affichée à 485,90 €, vous pouvez même obtenir cette tablette à seulement 455,90 € puisqu’avec le code RAKUTEN30 vous bénéficiez d’une réduction de 30 € sur un achat d’au moins 299 €. C’est valable sur tout le magasin, uniquement le 29 mars jusqu’à 23h59.

Les + de la Galaxy Tab S7 FE :

Un design sublime

Une belle autonomie

Un très bel écran et son S Pen inclus

► La Xiaomi Pad 5 à 288,79 €

Vous cherchez une tablette de qualité sans payer le prix fort ? Ne cherchez pas plus loin ! Cette Xiaomi Pad 5 propose un magnifique écran AMOLED de 11 pouces (27,9 cm) avec une résolution native de 2560 x 1600 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz. Elle est équipée d’un Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM, d’une grosse batterie de 8720 mAh, du son stéréo, d’une charge rapide, du dual WiFi 5 et du Bluetooth 5. Le châssis en métal lui donne un côté « solide ». Une très belle machine livrée avec son style Xiaomi Smart Pen. Affichée à 318,79 € (faites défiler la page pour avoir le meilleur prix), vous pouvez même obtenir cette tablette à seulement 288,79 € puisqu’avec le code RAKUTEN30 vous bénéficiez d’une réduction de 30 € sur un achat d’au moins 299 €. C’est valable sur tout le magasin, uniquement le 29 mars jusqu’à 23h59.

Les + de la Xiaomi Pad 5 :

Un écran AMOLED unique

Le son stéréo

Un processeur puissant et un stylet intelligent